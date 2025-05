Detienen a varios empresarios por su presunta implicación en la desaparición de dos africanos en Librilla

La Guardia Civil ha detenido a varios empresarios de Librilla y allegados por su presunta implicación en la desaparición de Jean Mirabeau Ngoho y Siaka Coulibaly, los dos africanos a los que se les perdió el rastro el pasado diciembre tras una reunión en una nave de Librilla, según confirmaron fuentes cercanas al caso. Tras meses de ardua investigación, los agentes de la Policía Judicial tomaron en la tarde de este lunes las instalaciones de una conocida empresa librillana, que actualmente se encuentra cerrada tras entrar en concurso, en busca de los cuerpos de ambos. Los guardias buscan, al parecer, en el interior de una fosa séptica existente en la nave.

El arresto de estos empresarios se produce casi medio año después de la desaparición de Jean Mirabeau Ngoho, de 53 años y nacionalidad camerunesa, y su amigo Siaka Coulibaly, de 37 años de Costa de Marfil. El rastro se perdió el pasado 14 de diciembre cuando ambos acudieron a una reunión con el supuesto objetivo de cerrar un negocio de compraventa de vehículos. Jean habló por teléfono por última vez con su esposa Isabella, con la que residía en la localidad malagueña de Benalmádena, y le envió su ubicación a través de WhatsApp, tal y como ella mismo relató a LA VERDAD. El punto se encontraba cerca de las instalaciones de la empresa dedicada al transporte y a la compra y venta de ganado de Librilla cuyos propietarios han sido ahora detenidos.

Ampliar Isabella con su esposo Jean Mirabeau. En pequeño, fotografía de Siaka Coulibaly. Cedidas

«Su primo me llamó más tarde preocupado porque no respondía al teléfono. Me dijo que el móvil de Jean sonaba, pero no contestaba. Luego intenté llamarlo varias veces y de repente ya no dio señal, no sonaba, estaba apagado», relató Isabella. Tampoco sabemos nada de él y su teléfono también está apagado», explica Fatma, la mujer de Siaka. La Guardia Civil tiene razones para sospechar que los dos africanos mantuvieron una reunión con los empresarios en el interior del recinto y que nunca llegaron a abandonar las instalaciones.

Tras meses de indagaciones la operación, que se encuentra bajo secreto de sumario, explotó este lunes, cuando se produjeron las detenciones. La Guardia Civil custodió las instalaciones de la nave de Librilla, cercana a la autovía A-7, a la espera de una autorización judicial para comenzar el registro y la búsqueda en la fosa séptica.