Detienen a siete vecinos de Murcia por una brutal paliza a un joven de 18 años en Orihuela La agresión ocurrió en octubre de 2024 y la víctima aún permanece ingresada con secuelas por las que su vida corre peligro

La Guardia Civil ha detenido a siete hombres, residentes en Murcia, por su presunta implicación en una brutal paliza a un joven de 18 años en la pedanía oriolana de La Murada, en octubre de 2024, al que le provocaron lesiones graves por las que aún permanece ingresado con secuelas por las que su vida corre peligro. Desde entonces, se encuentra asistido mecánicamente para mantenerse con vida.

La noche en la que ocurrieron los hechos, el 28 de octubre, tres amigos se encontraban en un parque de la pedanía de La Murada, en Orihuela, cuando un grupo de siete personas les abordó para agredirles «sin más preámbulo», según informó el instituto armado en un comunicado.

De los tres jóvenes que se encontraban en el parque, dos consiguieron escapar pero el tercero no. La víctima, de 18 años, fue apaleada por el grupo, que posteriormente huyó del lugar en coche. Como consecuencia de la agresión, el joven sufrió un traumatismo cráneoencefálico que le provocó un hematoma cerebral por el que, desde entonces, tiene secuelas «muy graves» y su vida «corre peligro».

Tan pronto como tuvieron conocimiento de los hechos, los agentes de Policía Judicial iniciaron las indagaciones para localizar a los autores. El desarrollo de la operación fue «muy complejo», por tratarse de un grupo «muy numeroso», del que no existían datos iniciales de ningún tipo que permitieran localizarlos, así que los investigadores comenzaron a recabar declaraciones en el entorno.

Los agentes averiguaron una de las matrículas de los coches en los que viajaban los agresores, que fue alquilado por uno de ellos momentos antes de cometer el delito con la única finalidad de desplazarse hasta La Murada el día de los hechos, probablemente con el objetivo de eludir ser descubiertos, según la Guardia Civil. Los agentes continuaron varios meses con una intensa investigación, que permitió concluir que los presuntos implicados eran siete hombres, residentes en Murcia, que se habían desplazado en dos vehículos hasta el parque en el que se encontraban los tres amigos.

Una vez que los investigadores consiguieron identificar a todos los supuestos agresores y localizar el otro vehículo implicado, los días 22, 23 y 29 de julio de 2025 procedieron a efectuar las detenciones de cinco de ellos en Murcia; uno en Burriana (Castellón); y, el último, en Almoradí (Alicante).

A los siete arrestados, de entre 26 y 42 años, se les imputa un delito de homicidio en grado de tentativa con resultado de lesiones graves. Los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela que decretó el ingreso en prisión de dos de ellos, un hombre español de 39 años y otro de nacionalidad argelina de 31, y la libertad con cargos para los otros cinco, entre los que se encuentran los dos conductores de los coches, que al parecer se quedaron al volante de los vehículos mientras los cinco hombres restantes perpetraban la agresión.