Detenido por apuñalar seis veces a un hombre con unas tijeras tras una discusión en Murcia

La Guardia Civil detuvo a un hombre, de 39 años y nacionalidad colombiana, como presunto autor de un apuñalamiento cometido el pasado 31 de julio ... en plena vía pública de Beniaján, cuando, tras una discusión, atacó a otro hombre con unas tijeras y lo hirió de gravedad.

Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 15.30 horas en la avenida Fabián Escribano, junto a la comisaría de la Policía Local de Beniaján. Según la denuncia de la víctima, este se encontraba sentado en un banco con un amigo cuando se marchó unos minutos para comprar unas cervezas y al regresar se encontró a un desconocido ocupando su asiento. Al pedirle que se levantara, el individuo le respondió que si lo hacía sería «para matarlo».

A continuación, el agresor sacó unas tijeras de una mochila negra y se abalanzó sobre él. La víctima intentó defenderse con un golpe, pero tropezó con el patinete del atacante, cayó al suelo y recibió una patada en la cabeza y hasta seis pinchazos con las tijeras. Tras la agresión, el sospechoso huyó en patinete lanzándole amenazas de muerte.

El herido fue trasladado de urgencia al hospital de la Arrixaca, donde se le diagnosticaron heridas en varias zonas del cuerpo, traumatismo craneal y torácico, una laceración pulmonar, un neumotórax y fractura del esternón. Permaneció ingresado en planta y fue dado de alta días después, tras evolucionar favorablemente.

Varios testigos declararon que el agresor era un hombre de origen latino y que huyó en un patinete. La víctima también aportó una descripción física y aseguró tenía la piel morena, pelo castaño oscuro rapado a los lados, unos 1,75 metros de altura, acento colombiano y que no lo conocía de nada.

El caso quedó en manos de la Guardia Civil de Torreagüera, que abrió una investigación por un presunto delito de lesiones con arma blanca. Posteriormente, la víctima reconoció al agresor en un reportaje fotográfico.

Las pesquisas condujeron a la identificación de un vecino de Beniaján como sospechoso, y finalmente fue detenido el pasado 26 de agosto en su domicilio, situado en la misma avenida donde ocurrieron los hechos.

El acusado, que está asistido por el abogado penalista, Álvaro Prieto, pasó a disposición judicial, y, tras declarar ante el juez, fue puesto en libertad provisional.