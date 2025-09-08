La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Detenido por apuñalar seis veces a un hombre con unas tijeras tras una discusión en Murcia

La agresión se produjo a finales de julio en la pedanía de Beniaján cuando el arrestado se abalanzó contra el denunciante cuando le dijo que le dejara sentarse en el banco que él ocupaba previamente

Raúl Hernández

Raúl Hernández

Lunes, 8 de septiembre 2025, 12:45

La Guardia Civil detuvo a un hombre, de 39 años y nacionalidad colombiana, como presunto autor de un apuñalamiento cometido el pasado 31 de julio ... en plena vía pública de Beniaján, cuando, tras una discusión, atacó a otro hombre con unas tijeras y lo hirió de gravedad.

