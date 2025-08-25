La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Agentes, en abril, con el presunto yihadista detenido. Nacho García

Detenidas 95 personas por yihadismo este año, al menos una en la Región

Ocho menores radicalizados, que consumían violencia en redes sociales, han sido apresados en medio centenar de operaciones

Mateo Balín

Mateo Balín

Lunes, 25 de agosto 2025, 21:21

Vallfogona de Balaguer, un pueblo de apenas 2.000 habitantes ubicado en la comarca ilerdense de la Noguera, fue escenario el pasado lunes de la ... última operación antiyihadista en el país ordenada por un juzgado de la Audiencia Nacional. Dos personas fueron detenidas por su presunta participación en delitos terroristas, en este caso adoctrinamiento y colaboración. Tras un año y medio de investigación en secreto, los agentes de la Policía Nacional con la ayuda de sus homólogos marroquíes, la DGST, actuaron tras determinar el elevado nivel de radicalización de los dos arrestados –uno ingresó en prisión tras comparecer ante el juez– y su consumo prolongado de material yihadista.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Más de cien afectados por un brote de salmonelosis en un hotel de La Manga
  2. 2 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  3. 3 La venganza equivocada que dejó al joven de Orihuela encadenado a una cama
  4. 4

    El descontento y el aumento de población impulsan el independentismo en La Manga
  5. 5 Cuatro encapuchados asaltan una casa en San Javier y golpean al dueño
  6. 6

    Heridos cinco actores del parque temático Puy du Fou
  7. 7 Bañistas de una playa de los Alcázares capturan a un hombre que huía de la Policía Local
  8. 8

    Hacienda ya está ingresando 4.000 euros de media a los mutualistas jubilados tras años de reivindicaciones
  9. 9 El Real Murcia ofrece medio millón de euros por Flakus
  10. 10 Herido grave al caer de un paramotor en vuelo en Caravaca de la Cruz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Detenidas 95 personas por yihadismo este año, al menos una en la Región

Detenidas 95 personas por yihadismo este año, al menos una en la Región