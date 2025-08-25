Detenidas 95 personas por yihadismo este año, al menos una en la Región

Vallfogona de Balaguer, un pueblo de apenas 2.000 habitantes ubicado en la comarca ilerdense de la Noguera, fue escenario el pasado lunes de la ... última operación antiyihadista en el país ordenada por un juzgado de la Audiencia Nacional. Dos personas fueron detenidas por su presunta participación en delitos terroristas, en este caso adoctrinamiento y colaboración. Tras un año y medio de investigación en secreto, los agentes de la Policía Nacional con la ayuda de sus homólogos marroquíes, la DGST, actuaron tras determinar el elevado nivel de radicalización de los dos arrestados –uno ingresó en prisión tras comparecer ante el juez– y su consumo prolongado de material yihadista.

Con estos detenidos, un total de 95 personas han sido arrestadas en lo que va de año por su supuesta relación con el terrorismo yihadista, de las cuales casi un tercio lo han sido en Cataluña, según los datos confirmados por el Ministerio del Interior. Al menos uno de ellos fue detenido en la Región, concretamente el pasado abril en el murciano barrio del Infante.

Las cifras reflejan también un aumento en el número de menores puestos a disposición de la Fiscalía (ocho) y su elevado nivel de radicalización. De esos 95 investigados, 84 fueron detenidos en España y once en el extranjero en el más de medio centenar de operaciones llevadas a cabo desde enero. En números totales, los 95 detenidos hasta ahora han superado las cifras de los dos años anteriores, ya que en todo 2023 fueron capturadas 90 personas por su vinculación con el terrorismo yihadista y, en 2024, un total de 89.