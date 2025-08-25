La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Acumulación de vehículos estacionados en las inmediaciones de la playa de Puerto Bello, en La Manga, el pasado jueves. Pablo Sánchez / AGM

El descontento y el aumento de población impulsan el independentismo en La Manga

Cartagena ve «inviable» que se cree el Consistorio número 46 de la Región y San Javier promete «más coordinación con las asociaciones»

Alexia Salas

Lunes, 25 de agosto 2025, 07:50

Vivir en La Manga y alrededores no es vivir en cualquier sitio. Un vecino de Veneziola -al norte- tiene que recorrer unos 13 kilómetros para ... ir al centro de salud, a través de la calle más larga de España, una Gran Vía alargada y angosta, encastrada entre dos mares como un sándwich. Un turista puede tardar horas en verano en salir del atasco de tráfico para bañarse en alguna de sus playas. Un residente de la zona norte de La Manga tarda -con nivel de tráfico medio- 58 minutos en acudir a cualquier gestión en el Ayuntamiento de San Javier, situado a 56,4 kilómetros. Los de la zona de Cartagena -antes de Monte Blanco más o menos- tardan una media hora en llegar al Ayuntamiento de Cartagena, algo menos desde Los Nietos. Cualquier iniciativa global, como las fiestas anuales, debe coordinarse entre los dos ayuntamientos.

