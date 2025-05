Desayunos a tientas en la Región para concienciar sobre las barreras de la ceguera

A las 12, una magdalena; a las 3, media palmera; y a las 6, una palmera de chocolate. Las manecillas imaginarias de un reloj analógico ... son la brújula a la que se agarran las personas ciegas para poder ubicar la distribución de los alimentos en un plato. Así deben dirigirse a ellos quienes les sirven la comida si quieren ayudarles a salvar los inconvenientes de la falta de visión en la mesa; y así lo hacen también este lunes quienes van depositando con cuidado el desayuno que un puñado de videntes tomarán a ciegas, invitados por la ONCE en su delegación territorial en la Región de Murcia, tras verse privados del sentido de la vista por el uso de un antifaz opaco. Les quedan, para acercarse a los alimentos, esas indicaciones dichas casi al oído, los olores, el tacto y la intuición.

El evento, destinado a concienciar sobre las necesidades de las personas con discapacidad visual, se va a repetir en los próximos días en otros municipios de la Comunidad y contó, en esta ocasión, con la asistencia de la directora general de Personas con Discapacidad de la Comunidad, Miriam Pérez. El encuentro sirvió además para inaugurar la semana anual de celebraciones de la ONCE, que este año gira en torno a la conmemoración de los 200 años de la invención del lenguaje braille.

De hecho, tras el encuentro en Murcia, la presidenta del Consejo Territorial de ONCE en Murcia, Teresa Lajarín, se desplazó a Cartagena con el delegado de la organización en la Región, Juan Carlos Morejón de Girón, para presentar junto a la presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez, la adaptación del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia a este formato accesible. «Esos seis puntos maravillosos que han hecho que los ciegos de todo el mundo tengan un código de lectoescritura», subrayó la representante de la ONCE, que quiso recordar la figura de su creador, Louis Braille.

Lajarín reivindicó una mayor implantación del etiquetado en braille, y un reglamento común en Europa que defina los requisitos con que debe utilizarse. «Estamos peleando para que exista a nivel internacional esa norma de etiquetado en braille que permita que todos los productos, bienes y servicios, cuenten con este código», aseveró, algo que por el momento se limita a los fármacos, algunos productos concretos y al ámbito de la ONCE, la gran impulsora en España de su utilización, y que se encarga de dar formación a las personas con discapacidad visual en este código y avanzar en su implantación con distintas acutaciones, como el mantenimiento de la biblioteca que aglutina miles de ejemplares en braille en las instalaciones de la Delegación territorial, tal como explicó Juan Antonio Sánchez, exintegrante del consejo territorial de la ONCE, y que estuvo acompañado también por el secretario del Consejo, Fidel Molina, Diego Rojano, consejero territorial, y David Cascales, referente de los jóvenes en la organización.

Accesibilidad en la universidad

Cascales, que se encuentra finalizando el grado universitario de Trabajo Social en la Universidad de Murcia, agradeció los esfuerzos de esta institución para hacer la educación universitaria accesible a través del convenio suscrito con la ONCE. «Pone los recursos a nuestro alcance para poder seguir el ritmo normal del día a día», defendió, de forma que los planes individualizados para alumnos ciegos se han convertido en «un derecho del estudiante». Aunque reconoció que «siempre hay cosas que mejorar». El referente de los jóvenes de la ONCE animó a las personas con cualquier discapacidad visual a que «den el paso adelante y se identifiquen como persona con discapacidad» para poder contar con estas adaptaciones, un paso imprescindible al que todavía muchos se resisten. «A veces cuesta mucho aceptar que eres diferente», remarcó.

También señaló que el acceso al Campus de Espinardo todavía tiene muchos aspectos que mejorar, «empezando por el transporte público, que muchas veces tampoco es accesible», así como algunos edificios, que todavía no cuentan con todas las adaptaciones necesarias.

Perros guía

Los actos de la semana de la ONCE continuarán este martes en en Molina de Segura con una exhibición de la escuela de perros guía abierta a la ciudadanía, para compartir con quien esté interesado «cómo es la vida de un perro guía desde el momento en el que nace hasta que se jubila. pasando por todo su adiestramiento y sus años de trabajo junto a una persona ciega». El miércoles, la dirección administrativa de la ONCE en Cartagena acoge la exposición itinerante del Museo Tiflológico de la ONCE, una actividad bajo el título 'Un Museo para Tocar', donde los ciudadanos podrán conocer cómo es una muestra plenamente accesible a personas con discapacidad visual.

Los actos se extenderá también a Torre Pacheco, Lorca, Águilas, Mazarrón y otras localidades para concienciar sobre las necesidades del colectivo. «Hay que abrir la mente y ponerse en la piel del otro. Los que no tenemos ninguna discapacidad tenemos que ser muy empáticos», defendió Miriam Pérez, que, sin quitarse el antifaz, en un gesto de apoyo al colectivo, animó a la sociedad seguir avanzando para conseguir «que esta Región de Murcia sea cada día más inclusiva».