Los delincuentes con seis o más condenas a sus espaldas repuntan en una década en la Región de Murcia La Fiscalía muestra su preocupación por los multirreincidentes y aboga por una elevación de sus penas y que estas no se puedan suspender

Alicia Negre Domingo, 3 de agosto 2025, 07:27 Comenta Compartir

Un vecino dio la voz de alarma al verlo saltar desde la ventana de un piso de Murcia cargado con una mochila. Unas sospechas más que justificadas que se confirmaron poco después cuando una patrulla lo agarró y encontró en el hatillo que cargaba varios objetos que había robado de esa casa. Este hombre, recientemente detenido por la Policía Nacional en la capital, contaba ya con 17 arrestos a sus espaldas solo en el último año. El suyo no es un perfil nada infrecuente. La Policía Nacional cuenta en sus bases de datos con historiales especialmente prolíficos, como el de una mujer que ya ha sido detenida por 38 hurtos diferentes en la Comunidad, 11 de ellos este año; o con un hombre que se encarama también a este podio con 32 arrestos por robos y hurtos, 19 en los últimos siete meses.

Los delincuentes multirreincidentes van en aumento en la Comunidad y traen de cabeza a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. El fiscal superior de la Comunidad, José Luis Díaz Manzanera, reconoce el alcance de este fenómeno – «que genera una sensación de impunidad y un problema de inseguridad»– y sugiere una retahíla de medidas, entre ellas un endurecimiento de las penas, para parar los pies a este tipo de delincuencia, en muchas ocasiones amparada en organizaciones criminales.

En la última década los condenados por haber cometido seis o más delitos se han doblado en la Comunidad, conforme a los datos que recoge el Instituto Nacional de Estadística (INE). Si en 2013 eran 600 los delincuentes que acumulaban en la Región seis o más condenas a sus espaldas, en 2023 –último año del que el organismo dispone de datos– ya sumaban 1.257. Algo similar ocurre con aquellos que se las han visto con la Justicia cinco veces. Esta categoría también se ha multiplicado por dos en la última década. De los 246 contabilizados en 2013 se dio un salto a los 450 de 2023.

Los delincuentes más activos suponen el 9,2% del total de condenados en la Comunidad en la última década, cerca de 101.000. El incremento de los delincuentes con múltiples condenas es bastante más acentuado que el que se registra en la cifra total de condenados en la Comunidad, que apenas aumenta un 16,1% en este periodo, conforme a los datos que el INE maneja. A nivel nacional la tendencia es similar. La cifra de delincuentes reincidentes ha pasado entre 2013 y 2023 de 16.372 a 31.834, más del doble.

Ampliar Agentes trasladando a detenidos reincidentes por asaltos a chalés. CNP

Robos y hurtos, a la cabeza

El comisario José Javier Morote, jefe de la brigada provincial de Policía Judicial de la Policía Nacional, vincula estos datos con «un posible aumento de la multirreincidencia, que implica que determinados delincuentes aglutinen varias detenciones y por extensión futuras condenas». El especialista asegura que «habría que estudiar de qué especialidades delictivas se trata y qué programas de reinserción se han aplicado y su eficacia, aspectos estos que corresponden al ámbito penitenciario, no policial».

La multirreincidencia, según detalla, se deja sentir con especial incidencia en los delitos contra el patrimonio, como robos con fuerza o robos con violencia. Morote remarca, no obstante, que «un porcentaje importante se da en delitos leves contra el patrimonio, como por ejemplo los hurtos».

A día de hoy existe una previsión legal que contempla que se pueda endurecer la pena para aquellos delincuentes que afrontan tres condenas o más por un delito similar. El jefe de la brigada provincial de Policía Judicial remarca la importancia de la aplicación de esta agravante, que permite imponer una pena superior en grado a la que correspondería normalmente por el nuevo delito. El fiscal superior de la Comunidad explica que actualmente la aplicación de ese agravante es facultativa y depende de la valoración del juez, considerando tanto los antecedentes como la gravedad del nuevo delito. Sugiere que ese incremento de la pena se establezca como obligatorio.

El INE revela que en 2023 hubo 1.257 condenados multirreincidentes en la Región frente a los 600 de una década antes

En el caso de los hurtos, además, explica que la ley solo contempla penas de multa para aquellos en los que el valor del botín no supera los 400 euros. En el caso de los multirreincidentes, propone Díaz Manzanera, podría eliminarse esa limitación de forma que, aquellos que prácticamente han hecho de los hurtos su forma de vida, deban enfrentarse, al menos, a penas de prisión por cada golpe.

El fiscal superior reconoce su preocupación por el fenómeno de la multirreincidencia, un problema que, asegura, ya le han transmitido en reiteradas ocasiones los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. «Genera en la sociedad una sensación de impunidad y un problema de inseguridad», asume. Aboga por una elevación de las penas de prisión para aquellos que ya llevan 5 o 6 delitos a sus espaldas y sugiere, además, que se prohiba expresamente las suspensiones de condenas para este tipo de delincuentes.

El jefe de la brigada de Policía Judicial explica que, además, la vía administrativa contempla la expulsión de aquellos ciudadanos extranjeros que hayan sido condenados por un delito con una pena superior a un año. «Estas medidas cuentan con la dificultad añadida que los países de origen de estos delincuentes a veces no asumen su responsabilidad y no los aceptan», advierte el comisario Morote. El fiscal superior explica que la medida de expulsión, que también es facultativa, no siempre se aplica y aboga porque se aplique «por norma general». Propone además que en el caso de los multirreincidentes se produzca incluso cuando la pena sea inferior al año.

El jefe de la brigada de Policía Judicial aboga por estudiar la eficacia de los programas de reinserción

65 delitos en cinco años

El teniente Alejandro Martínez, de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil, atribuye este aumento a «la adaptabilidad de los delincuentes a formas delictivas de menor carga penal pero cometidas de forma reiterada», como hurtos, estafas o el menudeo de drogas. También señala el impacto del auge de la ciberdelincuencia, la saturación de los juzgados, la rebaja de penas en ciertos delitos y la escasa reinserción.

Martínez destaca que la reincidencia se concentra en delitos contra el patrimonio y tráfico de estupefacientes, y recuerda un caso reciente. «Una unidad territorial detuvo hasta en seis ocasiones a un mismo individuo, que acumulaba al menos 61 delitos en cinco años». Para frenar esta tendencia, propone más medios para las fuerzas de seguridad, mayor agilidad judicial y penas más severas en casos de reincidencia.

Díaz Manzanera baraja la creación de una fiscalía especializada en su persecución

Para plantar cara al fenómeno de la delincuencia multirreincidente, el fiscal superior de la Comunidad, José Luis Díaz Manzanera, hace hincapié, además, en la necesidad de que se dote a la Administración de «más jueces y fiscales» para favorecer la agilidad de los procedimientos.

En todo caso, remarca la importancia de fijar enjuiciamientos rápidos para estos multirreincidentes, a los que además se les deberían acumular todos sus procedimientos pendientes en uno solo para evitar una descoordinación que impida su persecución. Por su parte, el comisario José Javier Morote, jefe de la brigada provincial de Policía Judicial de la Policía Nacional, coincide con el fiscal superior en que una de las armas para combatir este tipo de delincuencia sería «la agilidad en las condenas, a través de juicios rápidos, evitando los procedimientos ordinarios que se dilatan en el tiempo. Esto hace que delincuentes multirreincidentes a los que no se les aplica medidas cautelares como puede ser el ingreso en prisión preventiva a la espera de juicio, puedan dilatar su actividad delictiva en tanto en cuanto recaigan condenas por sus delitos». El fiscal superior avanza, además, que, a petición de los cuerpos policiales, está barajando la posible creación en la Región de una fiscalía especializada en la materia.