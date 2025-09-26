La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Saludo entre el ministro Jordi Hereu y Fernando López Miras en presencia de Francisco Lucas. Javier Carrión / AGM

Delegación acusa al Gobierno regional de vetar una reunión del ministro de Industria con Croem en el Auditorio

El delegado explica que solicitaron la cesión del Víctor Villegas para celebrar el encuentro y el permiso se le concedió el jueves

David Gómez

David Gómez

Viernes, 26 de septiembre 2025, 11:35

La agenda de la gira por la Región de Murcia del ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, se iba a desarrollar completamente este viernes en el Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas, una instalación cultural cuya titular es la Comunidad Autónoma.

En este espacio, el ministro ha asistido al Foro Avanza de Amefmur, se ha reunido con el consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, y tenía previsto mantener otro encuentro con el presidente de Croem, Miguel López Abad, en la que iba a participar asimismo el delegado del Gobierno y secretario general del PSRM, Francisco Lucas.

Finalmente, el encuentro con el responsable de la patronal murciana ha tenido que ser trasladado a última hora a la Delegación del Gobierno, lo que ha motivado el enfado del delegado, Francisco Lucas, que acusa al Ejecutivo de López Miras de vetar el acto por motivos exclusivamente políticos.

Explican en la Delegación que solicitaron al Auditorio, a Amefmur y al Instituto de Fomento hace unos días la cesión de alguna sala en el Auditorio para mantener la reunión con López Abad, un permiso que se concedió, según aseguran, el jueves por la tarde. Sin embargo, ha sido en la mañana de este viernes cuando se ha cambiado de criterio, apuntando el equipo de Lucas directamente a San Esteban. Señalan que no había motivos que técnicos que justifiquen esta decisión, pues en el Auditorio había suficientes salas libres para mantener el encuentro.

Fuentes del Gobierno regional niegan la polémica y aseguran que el personal del auditorio ha sido quien les informó que la sala que pedían para el encuentro de trabajo estaba ocupada por lo que se ha ofrecido la posibilidad de celebrarla en otra estancia que, precisamente, utilizó el propio presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, en la reunión que tuvo en el auditorio recientemente con la comisaria europea de Política Social.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 La avenida Miguel Indurain de Murcia recuperará el tercer carril para el tráfico rodado
  2. 2 Investigan a un conductor que circulaba bebido y drogado en Los Alcázares cuando tuvo un accidente en el que murió un motorista
  3. 3

    Los meteorólogos se rebelan contra las críticas de Ortuño a las previsiones de Aemet
  4. 4

    La tala de nueve pinos centenarios en Santiago de la Ribera lleva a los vecinos a denunciar ante la Fiscalía
  5. 5 Un accidente múltiple con seis heridos provoca retenciones en la autovía A-30 a la altura de Lorquí
  6. 6

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  7. 7

    Feijóo defiende una inmigración «sin subsidios» y con prioridad para los hispanoamericanos
  8. 8 El Consejo Jurídico avala indemnizar con 220.000 euros a la familia de un joven con discapacidad fallecido en La Arrixaca
  9. 9 Cuidado con el grupo de WhatsApp de la comunidad de vecinos: hay prácticas comunes que no están permitidas
  10. 10 Desmantelado un grupo que introducía carburante adulterado en gasolineras de bajo coste de la Región de Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Delegación acusa al Gobierno regional de vetar una reunión del ministro de Industria con Croem en el Auditorio

Delegación acusa al Gobierno regional de vetar una reunión del ministro de Industria con Croem en el Auditorio