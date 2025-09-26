Delegación acusa al Gobierno regional de vetar una reunión del ministro de Industria con Croem en el Auditorio El delegado explica que solicitaron la cesión del Víctor Villegas para celebrar el encuentro y el permiso se le concedió el jueves

David Gómez Viernes, 26 de septiembre 2025, 11:35 | Actualizado 11:58h.

La agenda de la gira por la Región de Murcia del ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, se iba a desarrollar completamente este viernes en el Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas, una instalación cultural cuya titular es la Comunidad Autónoma.

En este espacio, el ministro ha asistido al Foro Avanza de Amefmur, se ha reunido con el consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, y tenía previsto mantener otro encuentro con el presidente de Croem, Miguel López Abad, en la que iba a participar asimismo el delegado del Gobierno y secretario general del PSRM, Francisco Lucas.

Finalmente, el encuentro con el responsable de la patronal murciana ha tenido que ser trasladado a última hora a la Delegación del Gobierno, lo que ha motivado el enfado del delegado, Francisco Lucas, que acusa al Ejecutivo de López Miras de vetar el acto por motivos exclusivamente políticos.

Explican en la Delegación que solicitaron al Auditorio, a Amefmur y al Instituto de Fomento hace unos días la cesión de alguna sala en el Auditorio para mantener la reunión con López Abad, un permiso que se concedió, según aseguran, el jueves por la tarde. Sin embargo, ha sido en la mañana de este viernes cuando se ha cambiado de criterio, apuntando el equipo de Lucas directamente a San Esteban. Señalan que no había motivos que técnicos que justifiquen esta decisión, pues en el Auditorio había suficientes salas libres para mantener el encuentro.

Fuentes del Gobierno regional niegan la polémica y aseguran que el personal del auditorio ha sido quien les informó que la sala que pedían para el encuentro de trabajo estaba ocupada por lo que se ha ofrecido la posibilidad de celebrarla en otra estancia que, precisamente, utilizó el propio presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, en la reunión que tuvo en el auditorio recientemente con la comisaria europea de Política Social.