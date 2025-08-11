Defensa de la Sanidad Pública cifra en más de 16.000 los pacientes en listas de espera colapsadas en la Región de Murcia El último informe de la asociación detecta un descenso del número de personas en esta situación y una «mejora en la equidad territorial», por lo que otorga por primera vez un aprobado a la gestión global de las demoras en el Servicio Murciano de Salud

Javier Pérez Parra Lunes, 11 de agosto 2025, 11:21 Comenta Compartir

Uno de cada diez pacientes que a 30 de junio aguardaban a ser atendidos por el Servicio Murciano de Salud (SMS) se encontraban en una lista de espera «colapsada», según advierte el último informe de la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública (ADSP), hecho público este lunes. Son, en total, 16.276 personas que guardaban cola en servicios donde la demora media duplica el tiempo fijado como máximo por la propia administración regional y, en muchos casos, sin tener todavía una cita asignada. En esta situación se hallan, por ejemplo, más de 8.528 pacientes en el área III (Lorca) que requieren de una primera cita con el médico rehabilitador, el traumatólogo o el urólogo. En Rehabilitación la espera media en el Rafael Méndez es de 240 días, cuando el tiempo máximo fijado por Salud es de 50.

Sin embargo, la ADSP constata una mejora con respecto a informes anteriores. En junio de 2024 había 24.018 pacientes en listas de espera colapsadas en todo el SMS. Un año después hay 7.742 personas menos en esta situación. Por primera vez, la asociación concede un aprobado raspado, un 5, a la gestión global de las listas de espera. Hasta ahora, el resultado era siempre un suspenso. Detrás de este 5 está fundamentalmente «la mejora de las áreas periféricas regionales, especialmente del área V (Altiplano), que ha pasado de ser la penúltima (en valoración), solo por delante de Lorca, a tener los mejores indicadores de la Comunidad», explica el informe. Las esperas han descendido de forma significativa en el Altiplano, según la estadística del SMS, de forma que de 155 días de demora media para una primera cita con el especialista en el verano de 2024 se ha bajado a 38 un año después. Por el contrario, en Lorca y Cartagena «los problemas parecen cronificarse, ya que persistentemente su gestión es deficiente».

La ADSP recuerda que se mantienen situaciones «graves». En primer lugar, casi uno de cada tres pacientes en listas de espera en la sanidad regional «no tienen cita asignada, lo que hace poco fiable las cifras publicadas» por el SMS. En total, hay 60.862 pacientes que aguardan a que se les asigne una fecha para ser atendidos. Este es uno de los motivos por los que Defensa de la Sanidad Pública vuelve a suspender a la administración regional «en transparencia y rendición de cuentas». También penaliza «el retraso en la publicación semestral de las listas de espera» y la ausencia de información «sobre listas de espera con enorme impacto en la ciudadanía: salud mental, Atención Primaria, fisioterapia comunitaria o unidades específicas como la del dolor, espalda, etc».

86.298 personas superan los tiempos máximos de espera garantizados (150 días para una cirugía, 50 para consultas externas y 30 para una prueba diagnóstica). Esto significa que los plazos marcados por la propia administración como indicadores de calidad se superan en más de 4 de cada 10 casos.

La espera media para entrar al quirófano subió en junio en el SMS, desde los 92 días de junio de 2024 a 97 días. Se trata de la demora más elevada en un mes de junio desde 2020, cuando la covid paralizó la actividad en los hospitales. La ADSP subraya las elevadas demoras en Neurocirugía (150 días de media) y Cirugía Plástica (157).

En consultas externas, las esperas se redujeron levemente, pasando de un promedio de 86 a 83 días para una primera cita con el médico especialista. Pero se mantiene «un problema estructural grave», con tiempos muy superiores a los fijados como máximos en muchos casos. Por ejemplo, en Dermatología (124 días de promedio), Rehabilitación (121) o Urología (115).

En pruebas complementarias, el 63% de los pacientes no tienen cita programada, «lo que impide valorar las cifras oficiales» (23 días de espera media, frente a los 30 del año anterior).

Mejora en el Altiplano

Si el informe es, con todo, menos negativo que en años anteriores es por el desatasco de las listas de espera en algunas áreas periféricas, lo que permite «una mejora de la equidad territorial». El Altiplano protagoniza un llamativo descenso de los tiempos de espera, y a esto se suma «la robustez gestora» en el área IV (Noroeste), donde el tiempo medio para una cirugía y para una primera consulta es de 55 y 88 días, respectivamente. En cuanto al área IX (Cieza), se habla de «datos razonables» (77 días para una intervención y 67 para una consulta con el especialista).

Por el contrario, se tilda de «mediocres» los resultados del área I (La Arrixaca), con un aumento de 10 días de espera media para entrar al quirófano (hasta situarse en 102) y de 12 para ser atendido por el médico en consultas externas (hasta alcanzar los 53 días, una cifra en todo caso muy inferior al promedio regional).

Pero la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública se muestra especialmente preocupada por la situación en las áreas II (Cartagena) y III (Lorca), donde «los problemas parecen cronificarse, ya que persistentemente su gestión es deficiente». En Cartagena hay un «claro empeoramiento» en consultas externas, con 17 días de espera media más que hace un año (hasta situarse en un promedio de 73 días). La ADSP advierte de que «el ejemplo de las áreas IV y V», donde se contienen o reducen las demoras, «demuestra que se trata de hacer mejor gestión, y no de las excusas habituales de los políticos sanitarios sobre la falta de personal médico».