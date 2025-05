El debate sobre Portmán en el Senado acaba en bronca política y regalo de desechos mineros para la ministra Aagesen

Alberto Sánchez Martes, 20 de mayo 2025, 17:15 Comenta Compartir

La regeneración de la bahía de Portmán ha llevado este martes al Senado un tenso debate político de pocos minutos, pero donde se vieron carteles contra el sellado de la bahía, vecinos protestando en la bancada de invitados, regalo de estériles mineros para la ministra Sara Aagesen y una acusación por acoso contra el senador popular Francisco Bernabé.

La bahía ocupó el inicio de la sesión de control por la tarde al Gobierno y la vicepresidenta tercera le tocaba aclarar por primera vez las razones que han llevado al Ministerio para la Transición Ecológica a optar por un proyecto de sellado de los desechos mineros en Portmán y rechazar el dragado, como pedían los vecinos de La Unión.

Aagesen, en respuesta a la cuestión planteada por Bernabé, no ofreció muchos más detalles que los pronunciados por el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, la semana pasada en el mismo hemiciclo, pero esta vez aseguró que el proyecto escogido cuenta con «modelos físicos que entienden el fondo móvil, la simulación de las olas, las corrientes, la capacidad de aceptación y la movilidad de los sedimentos».

La ministra afirmó que el anterior proyecto, el que fue aprobado por la exministra Teresa Ribera en 2011 cuando era secretaria de Estado, se estudió con «modelos matemáticos», pero ahora se emplea «la mejor información técnica disponible de la mano del Cedex y las mejores herramientas de análisis, pero, sobre todo, para reducir el riesgo a la población y para mejorar el medio ambiente».

«Se han analizado todas y cada una de las opciones», la viabilidad de las mismas, aseguró Aaegesen, que recordó que hasta finales de este mes los colectivos vecinales podrán presentar «propuestas». Esta cuestión ha sido muy criticada por los representantes vecinales y el Ayuntamiento de La Unión, ya que no existe un documento donde se refleje el proyecto escogido por el Ministerio, ya que este fue presentado el pasado día 10 de abril con una maqueta en la Comisión de Seguimiento de la bahía de Portmán.

Bernabé, en el turno de réplica, subrayó que la cuenca minera de Portmán es «la única de España donde no ha existido un plan estatal de reconversión» tras el cierre de la actividad extractiva. El senador mostró en su mano una de las bolsas traídas desde el pueblo con desechos mineros en su interior: «Se quieren cargar la regeneración de un plumazo y dejarnos allí para siempre millones de toneladas de estas arenas tóxicas y contaminadas».

El debate empezó a subir el tono cuando el exalcalde de La Unión preguntó a la ministra si querría esta situación para sus hijos. «Su antecesora Ribera, en su soberbia, se consideraba a sí misma la 'Mozart' del medio ambiente, y a los demás nos veía solo como a 'Salieri', pero su único legado va ser que nos mintió, que nos engañó y que nos traicionó». Le pidió que no cometiera el mismo error «porque no se lo vamos a tolerar», al tiempo que señalaba a los vecinos sentado en la zona alta del Senado: «Rectifique; no al sellado y sí a la regeneración. No queremos otra solución. Avisados quedan, y el que avisa no es traidor», volvió a decir el político murciano, advertencia que también lanzó a Morán hace unos días.

«Nuestro objetivo es dotar a Portmán de un espacio público y de calidad»

Antes de la intervención de réplica de la ministra, varios senadores del PP mostraron pancartas con el lema 'Portmán, sellar no es regenerar' mientras aplaudían a los vecinos presentes en el pleno. «Cuando dice que condenamos a Portmán al sellado me gustaría recordarle que el proyecto anterior también hablaba de sellado», apuntó Aagesen, que volvió a afirmar que su plan está basado «en criterios técnicos y ambientales» para proteger «a esa población que está hoy aquí y al medio ambiente».

El plan no solo incluye un «proyecto de regeneración, sino la construcción de una playa estable y aprovechar valores ambientales que surgen de la regeneración de esa laguna», en referencia a la masa de agua proyectada sobre la capa de sellado prevista por el Ministerio. «Nuestro objetivo es dotar a Portmán de un espacio público y de calidad», concluyó la vicepresidenta, que tuvo cerca a la senadora murciana Inmaculada Sánchez Roca.

La intervención de la ministra acabó con el senador Bernabé camino del escaño de la ministra para regalarle una bolsa de estériles mineros, un acto que llevó al grupo parlamentario socialista a protestar enérgicamente contra la actitud del murciano. El senador del PSOE Alfonso Gil Invernón acusó al popular de «pisotear claramente» el decoro de la Cámara Alta, al tiempo que recordó que «esto de venir a amedrentar y acosar a una ministra del Gobierno se lo tienen que hacer ustedes mirar».

En ese momento, el presidente del Senado, Pedro Rollán, aclaró que «en ningún caso considero que se ha producido ningún amedrantamiento», lo que terminó con más protestas desde la bancada socialista. El senador Javier Arenas (PP) respondió a Gil Invernón que la «entrega de una bolsa de arena tóxica supone una amenaza».