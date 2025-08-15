El cultivo de plantas aromáticas en la Comunidad aumenta un 25% y ya supera las 4.375 hectáreas de superficie
La exportación de aceites esenciales que se producen con estos productos creció un 51% en los primeros meses de este año
Viernes, 15 de agosto 2025, 00:13
El cultivo de plantas aromáticas ha crecido en la Región de Murcia un 25%. La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, destacó ... durante una visita reciente a la empresa Esencial Oil en Moratalla que en 2024 se incrementaron las hectáreas dedicadas a este cultivo hasta las 4.375.
«El cultivo de plantas aromáticas está siendo una alternativa a otros como el del cereal y leñosos, como el olivar o el almendro, en las tierras de secano tanto en el Noroeste como en pedanías altas de Lorca», indicó Rubira. Los cultivos tradicionales son espliego, lavandín, salvia, tomillo rojo, mejorana española y orégano. En concreto, la Región de Murcia es el primer productor mundial de espliego.
Estos cultivos de plantas aromáticas tienen como destino la producción de aceites esenciales donde, año tras año, crecen las exportaciones. De enero a mayo de 2025 un 51%, siendo Irlanda el principal destino de estos productos que llegan a 72 países.
Una de las empresas productoras de estos aceites es Esencial Oil dedicada tanto al cultivo como a la destilación de plantas aromáticas y a la producción y comercialización de aceites esenciales puros y naturales.
«Es una empresa familiar de agricultores con varias generaciones de experiencia cultivando plantas aromáticas, que cuentan con una instalación de primer orden para la fabricación de aceites esenciales que venden tanto en el mercado nacional como en mercados internacionales», añadió la consejera. Poseen destilería propia desde año 2016 para aceites esenciales y los procesos que realizan también incluyen viveros de esquejes para futuras plantaciones.
