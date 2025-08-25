Cuatro encapuchados asaltan una casa en San Javier y golpean al dueño La Guardia Civil busca a los autores del robo en el paraje de Las Calaveras, que huyeron con dinero, un coche y una pistola de aire comprimido

Alicia Negre Murcia Lunes, 25 de agosto 2025, 13:27

La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer el asalto violento que se produjo hace unos días en una vivienda del paraje de Las Calaveras, en San Javier, según confirmaron fuentes del cuerpo. Los investigadores de la Policía Judicial tratan de localizar a cuatro encapuchados que, tras adentrarse en el domicilio, intimidaron y agredieron al dueño, huyendo con dinero en efectivo, un vehículo y una pistola de aire comprimido.

Los hechos se produjeron en torno a las 22.30 horas del 20 de agosto en el paraje sanjaviereño. La Guardia Civil y la Policía Local del municipio fueron alertadas de que cuatro hombres se habían adentrado en una vivienda de este enclave y de que su dueño se encontraba en el interior del domicilio. Hasta la zona se dirigió asimismo un vigilante de seguridad, que ayudó a localizar la casa donde se había producido el robo.

Según explicaron fuentes del cuerpo, los asaltantes, al parecer de origen magrebí, intimidaron y agredieron al dueño, que tuvo que ser trasladado al hospital Los Arcos debido a sus lesiones. Los sospechosos huyeron con dinero en efectivo, un automóvil y una pistola de aire comprimido. Por el momento no se han realizado detenciones.