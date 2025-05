Cuatro alcaldes y 28 concejales han dejado el acta en los dos últimos años en la Región de Murcia

El 17 de junio de 2023 se constituyeron los ayuntamientos en España después de la celebración de los últimos comicios locales, que tuvieron lugar ... el 28 de mayo de ese año. 708 días después, los movimientos en las corporaciones municipales de la Región han sido una constante. Cuatro alcaldes (tres mujeres y un hombre) y 28 concejales han abandonado sus responsabilidades en la política municipal.

Esto significa que, de media, en la Comunidad ha dimitido un cargo local cada 21 días. Las renuncias de los ediles han alcanzado a 19 consistorios, es decir, al 42% del total de ayuntamientos que hay en la Región. En concreto, han dado un paso atrás 16 hombres y otras tantas mujeres. De las 32 dimisiones, 14 se produjeron en las filas del PSOE, 8 en el PP; 4 en Vox; y 2 en Ciudadanos, X Cehegín y la Agrupación Independiente de San Pedro del Pinatar.

Las razones que llevan a los ediles a renunciar a sus responsabilidades locales son variadas, pero, atendiendo a los motivos esgrimidos por los protagonistas se pueden englobar, mayoritariamente, en tres grupos: problemas de salud, nuevos retos profesionales y necesidad de conciliar.

Ángela Gaona pone rostro a esta última razón. La exalcaldesa de San Pedro del Pinatar (PP) dimitió en abril de 2024, a los 10 meses de asumir el bastón de mando. «Es un trabajo que te obliga a estar activa todas las horas de los 365 días. Tienes que dejar de lado tu vida personal y eso no es fácil», afirma. Al respecto, sentencia que «en ocasiones, no compensa». Sobre su salida, recuerda: «Viví una situación complicada con la Policía Local. Me sentí acosada. Estaba embarazada de seis meses y, aunque fue una decisión muy difícil de tomar, creo que hice lo correcto». El actual primer edil pinatarense es Pedro Javier Sánchez.

El Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar es en el que más salidas de concejales ha habido. La última se concretó el pasado jueves, con la marcha de la concejala socialista Cristina Fernández porque se va a vivir a Galicia. Antes renunciaron Dolores Martínez, de Vox, y los independientes Sebastián Mateo y Noelia Cano. En el PP, la edil María José Escudero anunció su dimisión el lunes, pero, finalmente, reculó y seguirá como edil de Policía, Régimen Interior, Personal y Estadística.

De los cuatro alcaldes que han dimitido, tres eran del PP. Antes que Gaona renunció la regidora de Las Torres de Cotillas, María Eugenia Sánchez. Estuvo en el cargo 40 días. Se marchó por problemas de salud. No pudo asistir al Pleno en el que se formalizó su salida, donde su hermana María Dolores, también concejala popular, leyó la carta que la exalcaldesa escribió para despedirse de sus vecinos. La alcaldía la ocupa desde entonces Pedro José Noguera. En Las Torres de Cotillas también dieron un paso al lado los ediles de Contratación y Cultura, Manuel García y Álvaro Hernández, respectivamente.

Alcantarilla también ha vivido la marcha de un alcalde del PP. Joaquín Buendía comunicó su dimisión el 21 de abril, con lo que puso fin a una etapa de diez años al frente del Ayuntamiento. Aseguró que tomaba la decisión para «recuperar parcelas de la vida personal». Tres días después el Consejo de Gobierno aprobó su nombramiento como gerente de Esamur. Su mano derecha, Paqui Terol, es la actual regidora. Librilla es otro municipio que ha vivido un cambio en la alcaldía. Leonor Hernández (PSOE) dimitió en febrero para dar cumplimiento al acuerdo alcanzado con Unión Progresista por Librilla. Este movimiento propició la salida del portavoz socialista, Antonio Huertas, quien renunció antes del nombramiento de la independiente María del Mar Hernández como primera edil.

Ampliar Diego José Mateos cuando anunció su dimisión. Gonzalo J. Martínez / AGM

Lorca y Murcia

En cuanto a las principales ciudades de la Región, el PSOE es quien acapara los movimientos. En Lorca dimitió en abril Diego José Mateos, exalcalde entre 2019 y 2023. Afirma que «la política local es muy intensa y se sufre mucho desgaste por la presión vecinal, las redes sociales...». Mateos volvió a su puesto en el Ayuntamiento de Águilas. Asegura que desde fuera ve «demasiada crispación en la política local. Muchas veces hay enredos con cuestiones que luego no importan a los vecinos. Cada vez hay más ataques y alusiones personales». En la capital regional, José Antonio Serrano, exalcalde, renunció al acta el 29 de noviembre de 2023. Fue regidor tras la moción de censura que aprobó con Podemos y Ciudadanos en marzo de 2021 contra José Ballesta (PP), quien recuperó la alcaldía en 2023 con mayoría absoluta. También abandonó Enrique Lorca, que empezó este mandato como portavoz del PSOE en el Consistorio murciano. Le sustituyó Ginés Ruiz Maciá. Fuentes del PSRM enmarcan las bajas que han sufrido «en el proceso normal de renovación de las estructuras territoriales, que culminará con la renovación de las agrupaciones locales».

Todas las dimisiones Abanilla Ramón Rocamora: PSOE y José Antonio Rocamora: PSOE

Alcantarilla Joaquín Buendía: PP.

Alguazas Blas Ángel Ruipérez: PSOE.

Archena Mercedes Orenes: PSOE.

Beniel Francisco Orenes: PSOE.

Caravaca de la Cruz Juan Carlos Castillo: PSOE.

Cehegín Jerónimo Moya: X Cehegín y Mónica Sánchez: X Cehegín.

Ceutí María Ángeles Martí: Ciudadanos y Ignacio Sánchez: Ciudadanos.

Cieza Ana Guirao: PSOE.

Fuente Álamo Noelia Soler: Vox.

Jumilla Gemma Guardiola: PSOE.

Librilla Leonor Hernández: PSOE y Antonio Huertas: PSOE.

Lorca Diego José Mateos: PSOE.

Murcia José Antonio Serrano: PSOE y Enrique Lorca: PSOE.

Ricote Anabella Rosa Peragón: PP y Inmaculada Miñano López: PP.

San Pedro del Pinatar Ángela Gaona: PP; Cristina Fernández: PSOE; Dolores Martínez: Vox; Sebastián Mateo: AISP; Noelia Cano: AISP.

Las Torres de Cotillas María Eugenia Sánchez: PP; Manuel García: PP; Álvaro Hernández: PP.

Totana Pedro Sánchez Martínez: Vox y Gretta Martínez Flores: Vox.

Yecla María Pilar Puche: PP.

Por su parte, en el PP regional recuerdan que sus cargos ocupan una treintena de alcaldías y que cuentan con 328 concejales, por lo que «las dimisiones apenas suponen un 1,5% del total».

Un caso llamativo es el sucedido en Ceutí con el único asiento que obtuvo Ciudadanos, que gobierna en coalición con el PSOE. María Ángeles Martí renunció por «motivos personales» el año pasado. Le suplió Ignacio Sánchez, quien dimitió en febrero. El puesto lo ocupa ahora María Nieves Martí, la tercera en dos años.