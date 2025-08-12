La creación de empresas sube un 7% en el primer semestre en la Región de Murcia

El tejido productivo sigue ensanchándose pese a las incertidumbres. Un total de 1.567 nuevas empresas se crearon en la Región de Murcia en el ... primer semestre del año, lo que supone un incremento de casi el 7% con respecto al acumulado del mismo periodo del anterior ejercicio (1.466). Una evolución positiva que ni siquiera consigue lastrar el comportamiento negativo del último dato parcial del mes junio, con una caída del 5,1% en sociedades mercantiles constituidas, que contabilizan un total de 242. Solo Cantabria arroja un balance peor, con un -7,45%.

Así lo corroboran los datos difundidos ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Eso sí, para la constitución de esos más de dos centenares de empresas creadas en junio se suscribieron algo más de 32,05 millones de euros, lo que supone un espectacular 194,2% más que en el mismo mes de hace un año. Por otra parte, en el cómputo global de los seis primeros meses ese volumen de capital supera los 97,1 millones. La creación de firmas se incrementó en todas las comunidades en junio respecto al mismo mes de 2024, con la Comunidad Valenciana (33,63%) y País Vasco (28,02%) a la cabeza.

Respecto a las empresas disueltas a 15 de junio, hubo un 46,4% menos. En el primer semestre, ascienden a 194, cuando hace un año fueron 232, un -16,38% menos. Extremadura (+200%), Navarra (+133,3%) y Cantabria (+63,6%) fueron las comunidades que más destruyeron en la última tasa interanual de junio, mientras que la Región de Murcia, La Rioja y Asturias fueron las que menos, con retrocesos estas últimas del 46,4% y 40%, respectivamente. Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital bajó un 10,6% en la Comunidad en junio, con 59. Y el dinero suscrito alcanzó los 14,2 millones de euros, un 12,9% inferior a 2024.

El Info ha ofrecido atención personalizada y asesoramiento a 1.027 emprendedores durante la primera mitad de 2025

La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social informó también ayer de que, a través del Instituto de Fomento (Info), ha ofrecido en el primer semestre del año atención personalizada a 1.027 emprendedores de la Región mediante la acción coordinada de los agentes público-privados que integran la Red Punto Pyme, con programas de asesoramiento especializado y encuentros en diversos municipios.

La consejera, María Isabel López, destacó que, «con un total de 40 acciones, el Gobierno regional mantiene su apuesta por ofrecer herramientas para consolidar el emprendimiento».