La contaminación por ozono en la Región de Murcia alcanza este año los niveles más altos desde 2017, según Ecologistas en Acción Las ciudades de Murcia y Cartagena y el Valle de Escombreras son los principales focos, tal y como apunta la organización en su informe anual

Lázaro Giménez Martes, 21 de octubre 2025, 16:40

Las grandes ciudades y los polos industriales siguen siendo el origen, un año más, de los altos niveles de contaminación por ozono que se han registrado en la Región de Murcia en lo que va 2025, según el informe anual elaborado por Ecologistas en Acción. A eso, hay que añadir también la particular incidencia de las dos grandes olas de calor del pasado verano, que han provocado un repunte de este contaminante. La consecuencia: «Toda la población murciana ha vuelto a respirar en 2025 un aire perjudicial para la salud en relación al ozono, según las recomendaciones de la OMS», apunta también ese documento que se ha presentado este martes.

En el apartado dedicado a la Comunidad murciana en el estudio 'La contaminación por ozono en el Estado español durante 2025', elaborado por Ecologistas en Acción, se remarca que, durante 2025, «el ozono troposférico ha afectado a todo el territorio murciano, con casi todas las estaciones de medición registrando numerosas superaciones de los valores octohorarios permitidos por la normativa y recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), recuperando las concentraciones medias previas a la pandemia». De hecho, apuntan que se trata de los niveles «más altos desde 2017».

Hablan de un empeoramiento que ha sido «en especial significativo» en el Altiplano (7%), el área metropolitana de Murcia (9%) y la Vega Oriental (23%). Por el contrario, en el Valle del Guadalentín se ha dado una reducción del 66% del número de días con mala calidad del aire por encima del objetivo legal sobre la media del periodo 2012-2019.

Un problema que se extiende desde los focos emisores

Los datos del informe señalan que diez de las doce estaciones que miden este contaminante han registrado superaciones de la guía de la OMS en 75 días. Los peores registros se dieron en las estaciones de Jumilla y Alumbres, donde hasta el 30 de septiembre los umbrales se superaron en 111 y 107 días respectivamente. En cuanto al conjunto, Ecologistas en Acción habla de un territorio en el que «las ciudades de Murcia y Cartagena y el Valle de Escombreras (con la refinería y las tres centrales de ciclo combinado aquí instaladas» son «los principales focos de contaminación».

En estos puntos «los óxidos de nitrógeno e hidrocarburo volátiles procedentes del intenso tráfico rodado, del tráfico interurbano y del transporte marítimo, junto con las emisiones de la actividad industrial desarrollada en Escombreras y en el polo químico de Alcantarilla, se extienden al resto del territorio murciano transformados en ozono».

Ecologistas en Acción recuperan los datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), según los cuales «la contaminación atmosférica ocasionó en la Región de Murcia hasta 350 muertes atribuibles al ozono en el año 2022». Añaden que «la Comunidad alcanzó así una tasa de hasta 23 fallecimientos por cada 100.000 habitantes».

Consideran «obsoleta» la red de vigilancia

Sobre el trabajo de vigilancia, consideran que la red autonómica que se encarga de ello está «obsoleta y con múltiples carencias». En todo caso, apuntan que «el Gobierno regional ha realizado recientemente una nueva zonificación del territorio y ha instalado nuevas estaciones en Molina de Segura, Murcia (Ronda Sur), Jumilla y, en previsión, Cieza, mejorando sustancialmente la cobertura». Además, recuerdan que, a pesar de las demandas, la Región aún no cuenta con un Plan de Mejora de la Calidad del Aire para el ozono.

Ecologistas en Acción hace extensivo al conjunto del país los problemas provocados por la contaminación de ozono, que aseguran que «repunta en España durante 2025 por las olas de calor estivales». «En el verano más cálido desde que se dispone de registros, las dos intensas y prolongadas olas de calor estivales de 2025 elevan las puntas de ozono a su nivel más alto desde 2015, especialmente en Cataluña y la Comunidad de Madrid». En este sentido, piden al Gobierno «la urgente aprobación del Plan Nacional de Ozono, tras cinco años de estudios científicos preparatorios, y a las Comunidades Autónomas que apliquen planes y medidas eficaces para atajar la contaminación».

Añaden que «el ozono es el contaminante atmosférico que año tras año afecta a más población y territorio en el Estado español, y el más estrechamente ligado al cambio climático, por su relación con la radiación solar».