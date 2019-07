Los consejos de la Policía para que no te roben este verano en casa Dos agentes de la Policía Nacional en una inspección ocular. / Policía Nacional Se recomienda vigilar posibles marcas dejadas en las puertas de las viviendas para indicar que el domicilio está vacío LA VERDAD Jueves, 4 julio 2019, 13:04

La Policía Nacional detectó en estos últimos días la presencia de nuevos testigos de plástico, tiras de plástico transparentes, en algunas puertas de viviendas pertenecientes a edificios ubicados en distintos barrios del centro de la capital murciana.

Grupos organizados itinerantes aprovechan esta época estival, en las que las viviendas quedan vacías, para desvalijarlas. Uno de sus 'modus operandi', antes de perpetrar el robo, es señalar la vivienda con un marcador tipo pestaña. Esta pestaña o tira de plástico transparente se coloca entre el marco de la puerta y la propia puerta, bien al lado de las bisagras o bien junto a la cerradura.

Estos diminutos testigos tienen la finalidad de indicar a los ladrones si el domicilio está vacío. La testigo de plástico continúa en su posición días después al no haber sido abierta la puerta. Si la tira está en el suelo o, sencillamente, ha desaparecido, el ladrón sabe que hay movimientos en ese domicilio. El hecho de que sean tiras pequeñas, transparentes y que se coloquen a una altura muy baja provoca que la mayoría de las personas no se fijen, es decir, que son imperceptibles.

La Policía Nacional señala una serie de recomendaciones para prevenir y no facilitar los robos en domicilios durante este periodo estival: cerrar la puerta de acceso la vivienda con todas sus vueltas siempre aunque la ausencia sea corta; cerrar ventanas, especialmente si son accesibles desde el exterior; no facilitar el acceso al edificio o urbanización a desconocidos e intentar contar con elementos de protección, como cerraduras de seguridad, puertas blindadas, etc.

Además, aquellas personas que se quedan en los domicilios, sabiendo que muchos de sus vecinos están disfrutando del periodo vacacional, presten especial atención ante posibles macas en sus puertas y en las de los demás inquilinos o si observan extraños en las inmediaciones del edificio, portal o rellano. Por último, en caso de encontrar la puerta del domicilio forzada o abierta, se recomienda no acceder al interior para no alterar posibles indicios y avisar inmediatamente a la policía 091.