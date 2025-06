La Consejería de Salud estrena la IA en Atención Primaria para transcribir las consultas de los médicos

La inteligencia artificial (IA) ha desembarcado esta semana en las consultas de Atención Primaria de la Región de Murcia. Treinta médicos de familia, pediatras y ... enfermeros de las áreas I (Murcia Oeste), II (Cartagena) y VII (Murcia Este) están probando desde este viernes un innovador programa piloto que transcribe y resume de manera automática la conversación entre el paciente y el profesional, sin necesidad de que este último tenga que estar continuamente tecleando en el ordenador mientras atiende al enfermo. La IA es capaz de generar un informe en el que se ordenan los síntomas y los antecedentes personales o familiares, todo ello codificando los términos médicos.

«Es impresionante. La inteligencia artificial identifica la información clínicamente relevante con una fiabilidad muy elevada», resume José Manuel Alcaraz, subdirector general de Tecnologías de la Información del Servicio Murciano de Salud. La Región de Murcia es una de las siete comunidades que se han prestado a participar en este proyecto, que coordina el Ministerio de Sanidad con fondos europeos. El Plan de Acción de Atención Primaria del Sistema Nacional de Salud prevé la implantación de este tipo de soluciones de inteligencia artificial en toda España antes de finales de 2027.

Mariano Leal, médico de familia en La Ñora, es uno de los 30 profesionales reclutados por Salud en la Región para estrenar esta prueba piloto. «Incorporar la IA a nuestras consultas es un paso muy importante, porque nos ayudará a dedicar más tiempo al paciente. Podremos mirarlo a los ojos y escucharlo, que es algo que ya hacemos, pero ahora lo haremos sin tener que parar a transcribir. Son herramientas que nos descargarán de trabajo», subraya.

Castilla-La Mancha, País Vasco, Extremadura, Cantabria, Comunidad Valenciana, Cataluña y Región de Murcia comparten este proyecto, pero cada territorio probará un programa escriba de IA –así es como se denomina– diferente. De esta forma se podrán calibrar ventajas e inconvenientes. En el caso de la Región, la prueba se hará con el producto Relisten, de Recog. Se utilizará en al menos 600 consultas en los próximos días, y después tocará analizar el resultado.

Así funciona Un resumen automático. A través de un micrófono, el programa registra la conversación del médico y el paciente, pero no para realizar una mera transcripción, sino para generar un resumen automático en el que se identifican síntomas, antecedentes personales y familiares, etc.

A partir de esa identificación de los elementos clave, se genera un informe clínico. El programa es capaz de reconocer términos médicos y codificarlos.

El profesional revisará y validará el informe, procediendo a introducir diagnóstico y tratamiento.

«Se trata de identificar qué necesitamos en una herramienta de este tipo y de evaluar una serie de aspectos clave», detalla el subdirector de Tecnologías de la Información, José Manuel Alcaraz. Entre ellos, «la capacidad de integración en el sistema, el grado de precisión en la identificación de términos médicos o la diferenciación entre los interlocutores» De momento, este piloto se desarrollará con un programa externo al sistema informático de Primaria (OMI-AP). A los pacientes que participen se les pedirá el consentimiento, y la grabación se borrará cuando el médico corrija y valide el informe generado por la IA. Los datos estarán anonimizados.

Cuando llegue el momento de implantar una herramienta de este tipo en todos los centros de salud de la Región de Murcia, la inteligencia artificial deberá estar integrada en el sistema. «Sacaremos nuestros propios pliegos, y no necesariamente utilizaremos el programa de este piloto, sino aquel que identifiquemos como el más adecuado», aclara Alcaraz. Otro elemento que habrá que valorar es la sostenibilidad, recuerda.

Un paso más

Esta es la primera ocasión en que el SMS utilizará en la práctica clínica real un programa escriba de este tipo. Servicios hospitalarios como Anatomía Patológica o Radiodiagnóstico ya utilizan medios de transcripción automática para la elaboración de informes, pero esto va más allá. Y es solo el principio. La IA ayudará en el futuro a «sugerir diagnósticos» o tratamientos. «Es una tecnología que está avanzando mucho y puede ser muy útil para ayudar a que al médico no se le escape ningún detalle, pero no va a sustituir al profesional, porque la IA no es en realidad inteligencia, sino análisis de datos», matiza el médico de familia Mariano Leal.

De momento, supondrá una clara descarga de trabajo para médicos de familia, pediatras y enfermeros de Primaria. «Algunos estudios señalan que el profesional puede ganar al día del orden de cinco consultas», explica José Manuel Alcaraz. No es algo menor en una Atención Primaria saturada donde los pacientes sufren en ocasiones demoras para ser atendidos. José Manuel Alcaraz avisa de que estamos entrando en una nueva etapa que revolucionará las consultas: «Tenemos una hoja de ruta clara para la implantación de la IA; va a cambiar el escenario».

De la gestión de citas a una mayor precisión en las mamografías

La aplicación de la inteligencia artificial en el sistema sanitario no ha hecho más que empezar. El Servicio Murciano de Salud puso en marcha un programa piloto en el Hospital Virgen del Castillo de Yecla que utiliza IA para ganar precisión en la interpretación de las mamografías que se realizan en el programa de cribado de cáncer de mama. Ya se han analizado 1.176 pruebas por el algoritmo en dos meses.

Pero, además, Salud ha licitado un concurso para la implantación de un sistema integral de gestión de citas en Atención Primaria que introduce la IA. Esto permitirá el envío de recordatorios vía 'whatsapp' o la interactuación con 'chatbots' (programas que pueden ayudar a resolver dudas o confirmar citas, mediante conversaciones por texto o incluso por voz). El SMS destinará a este contrato 2,1 millones procedentes de fondos europeos que llegan a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Un segundo concurso, de 2,2 millones, permitirá crear una plataforma para la «telemonitorización y asistencia remota» de pacientes desde Atención. Los presupuestos de la Comunidad para 2025 incluyen 6,6 millones para el plan de digitalización en el SMS.