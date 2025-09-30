La Consejería lanza ayudas por valor de un millón para renovar establecimientos turísticos de la Región de Murcia

La Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes lanzará esta semana una nueva línea de ayudas para la modernización de establecimientos turísticos de ... la Región, con un presupuesto de 1.060.000 euros. Se trata de la tercera convocatoria de este tipo, que da continuidad a un programa iniciado en 2022 y que ya ha supuesto una inversión de más de 2,3 millones de euros, beneficiando a una veintena de empresas.

El programa que impulsa la Dirección General de Competitividad y Calidad Turísticas persigue un doble propósito: reducir el consumo energético de los establecimientos, así como las emisiones de CO2, mediante la incorporación de energías renovables, tecnologías eficientes y sistemas inteligentes de control. Asimismo, se pretende incrementar la competitividad del sector turístico regional al permitir que las empresas reduzcan gastos operativos y refuercen su posicionamiento como destinos responsables y de calidad. Las ayudas se destinan a proyectos de eficiencia energética y economía circular en alojamientos turísticos y otras actividades vinculadas al turismo.

Las actuaciones financiables deberán realizarse en instalaciones turísticas radicadas en la Región y contemplan un abanico muy amplio de beneficiarios. Podrán optar a estas ayudas hoteles, hostales, pensiones, hoteles-apartamentos, apartamentos turísticos, viviendas de uso turístico, alojamientos rurales, campings, áreas de autocaravanas y albergues, así como agencias de viaje, organizadores profesionales de congresos y empresas de turismo activo. En todos los casos, será requisito imprescindible la inscripción en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas de la Región.

Los fondos permitirán a las empresa instalar paneles solares y nuevos sistemas para reducir los consumos

Las ayudas, financiadas con fondos europeos, permitirán instalar sistemas de energías renovables (solar fotovoltaica y térmica, biomasa, geotermia, aerotermia e hidrotermia), mejorar la eficiencia en instalaciones térmicas, equipos y sistemas de iluminación, la sustitución de electrodomésticos y equipos por otros más eficientes y la incorporación de sistemas de monitorización y control inteligente de consumos energéticos.

Más de 300 profesionales se reunirán en el Auditorio el 18 de noviembre para analizar la innovación y las oportunidades de negocio en el sector

La cuantía mínima de la ayuda a solicitar será de 5.000 euros, siendo subvencionable hasta el 100 por cien del coste elegible, con un límite máximo de 300.000 euros por beneficiario. Esto significa que tanto pequeños proyectos de modernización como grandes actuaciones de inversión podrán encontrar en esta convocatoria una oportunidad de financiación a medida. El plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el 31 de octubre de 2025, a través de la sede electrónica de la Comunidad Autónoma.

Convención turística

Por otra parte, la consejera Carmen Conesa presentó ayer la II Convención de Turismo de la Región de Murcia, que reunirá el próximo 18 de noviembre a expertos, empresas y representantes de distintas administraciones del país para fomentar la innovación y las oportunidades de negocio en el sector turístico regional. La cita tendrá como sede el Auditorio Víctor Villegas de Murcia y prevé contar con más de 300 profesionales El encuentro, que se desarrollará bajo el lema 'Innovar, Conectar y Crecer', abordará retos como la comercialización turística, los nuevos canales de distribución y la eficacia del marketing turístico.