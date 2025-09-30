La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La consejera Carmen Conesa (c), durante la presentación de la II Convención. CARM

La Consejería lanza ayudas por valor de un millón para renovar establecimientos turísticos de la Región de Murcia

Es la tercera convocatoria de un programa que persigue mejorar la eficiencia energética de los alojamientos

David Gómez

David Gómez

Martes, 30 de septiembre 2025, 01:32

La Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes lanzará esta semana una nueva línea de ayudas para la modernización de establecimientos turísticos de ... la Región, con un presupuesto de 1.060.000 euros. Se trata de la tercera convocatoria de este tipo, que da continuidad a un programa iniciado en 2022 y que ya ha supuesto una inversión de más de 2,3 millones de euros, beneficiando a una veintena de empresas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un terremoto se deja sentir en el interior de la Región de Murcia
  2. 2 «Son como zombis»: ruidos, peleas y trapicheos de droga a plena luz del día en el corazón de Murcia
  3. 3

    El examen de auxiliar administrativo en Cartagena lleva a los opositores a unirse para presentar alegaciones
  4. 4

    Se alquila bar municipal por menos de 200 euros al mes
  5. 5 La borrasca Gabrielle provoca varios rescates e inundaciones en la Región de Murcia
  6. 6

    Una cantera murciana de (buenos) escritores
  7. 7 La Audiencia Provincial de Murcia reconoce la paternidad biológica de una bebé nacida por gestación subrogada en el extranjero
  8. 8

    El decreto de vivienda asequible se propone construir 25.000 casas para jóvenes en la Región de Murcia en los próximos cinco años
  9. 9 Destapan un narcopiso que funcionaba las 24 horas del día en Murcia
  10. 10 Las raíces de Aitana Bonmatí que dieron su fruto en Cartagena

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La Consejería lanza ayudas por valor de un millón para renovar establecimientos turísticos de la Región de Murcia

La Consejería lanza ayudas por valor de un millón para renovar establecimientos turísticos de la Región de Murcia