Una cámara graba cómo el acusado abandona el bar Mamy Blue en la noche de Halloween.

Confirman la prisión provisional para el acusado del 'crimen de Halloween' en Murcia

La Audiencia rechaza el recurso de la defensa y avala la prórroga de la jueza al acercarse los dos años desde la puñalada mortal en un bar de la pedanía murciana de Santa Cruz

Raúl Hernández

Raúl Hernández

Martes, 19 de agosto 2025, 00:36

La Audiencia Provincial de Murcia ha confirmado la prórroga de la prisión provisional para Pedro A., acusado de acabar con la vida de Gaspar N. ... en la madrugada del 1 de noviembre de 2023 en el bar Mamy Blue, en la pedanía murciana de Santa Cruz. La resolución, fechada el pasado jueves 14 de agosto, desestima el recurso de apelación interpuesto por la defensa contra el auto del Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia, que prorrogó la medida cautelar.

