Confirman la prisión provisional para el acusado del 'crimen de Halloween' en Murcia

La Audiencia Provincial de Murcia ha confirmado la prórroga de la prisión provisional para Pedro A., acusado de acabar con la vida de Gaspar N. ... en la madrugada del 1 de noviembre de 2023 en el bar Mamy Blue, en la pedanía murciana de Santa Cruz. La resolución, fechada el pasado jueves 14 de agosto, desestima el recurso de apelación interpuesto por la defensa contra el auto del Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia, que prorrogó la medida cautelar.

El auto concluye que se mantienen los indicios de criminalidad y que persiste el riesgo de fuga, dada la elevada pena solicitada por las acusaciones, entre 18 y 20 años de cárcel. La Sala recuerda que la prisión preventiva puede prolongarse, conforme a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuando concurren razones suficientes de alarma social, riesgo de huida o de reiteración delictiva.

Durante la vista, la defensa del acusado, ejercida por el abogado Pablo Martínez, pidió su puesta en libertad con medidas cautelares, alegando que «la instrucción está agotada y que no existe ya riesgo de destrucción de pruebas ni de reiteración delictiva». También cuestionó la motivación del auto de la instructora al no valorar suficientemente las circunstancias personales del investigado, diagnosticado de alcoholismo y trastornos de la personalidad.

El tribunal, sin embargo, rechazó estos argumentos. En su resolución señala que el informe forense «parece descartar» que Pedro A. estuviera incapacitado para comprender la ilicitud del hecho. «En cualquier caso, sigue sin discutirse por la defensa que Pedro A. apuñalara a Gaspar y subraya que la gravedad de la pena es un fuerte incentivo para la fuga, máxime al carecer el acusado de vínculos familiares directos que garanticen arraigo. Además, apunta que la prisión ha favorecido su estabilización y seguimiento médico, lo que desaconseja su salida.

Grabado por las cámaras

Los hechos ocurrieron en la medianoche de Halloween de 2023. Gaspar, de 44 años y vecino de Casillas, acudió con un amigo al bar Mamy Blue, donde coincidió con Pedro A. Tras compartir varias copas y una conversación, la noche se torció a raíz de un comentario del fallecido hacia la camarera. Se inició entonces un enfrentamiento con un amigo del acusado, que acabó con Pedro entrando en la pelea. Las cámaras de seguridad del local grabaron que, tras un forcejeo, el acusado sacó una navaja y asestó una única y certera puñalada en el pecho de Gaspar, alcanzándole el corazón. La víctima, que presentaba una tasa de alcohol de 2,61 gramos por litro de sangre, apenas pudo reaccionar. Se levantó la camiseta, comprobó la herida y se desplomó segundos después.

La Fiscalía y las acusaciones particulares, una de ellas en manos de los abogados Manuel Martínez y Sergio Robles, en representación de la madre y hermanas de la víctima, sostienen que Pedro actuó con alevosía, aprovechando el estado de embriaguez de Gaspar para impedir cualquier defensa. Reclaman penas que oscilan entre los 18 y los 20 años de prisión, además de indemnizaciones de hasta 582.000 euros a la familia. La defensa admite el apuñalamiento, pero lo califica como homicidio y reclama una eximente por enajenación mental. Con la confirmación de la prórroga de la prisión provisional, Pedro A. seguirá entre rejas a la espera del juicio.