Conesa acusa al Gobierno regional de aplicar solo acciones «cosméticas» en la laguna

El PSOE presentó ayer en la Asamblea Regional una solicitud de comparecencia del consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, para que explique cuál es el grado de ejecución del Decreto de Medidas Urgentes sobre el Mar Menor, que, recuerda el secretario general de los socialistas, Diego Conesa, está en vigor desde febrero de 2018. «Queremos saber qué ha hecho el Gobierno regional en el último año y medio, porque lo que no ha hecho, lo sabemos». Así, recuerda el líder de la oposición en la Asamblea Regional que la propuesta de la Ley de Protección Integral del Mar Menor no se ha llevado a término y exige al máximo responsable del área, Antonio Luengo, que aclare si va a impulsar la tramitación de la citada ley, que colectivos ciudadanos, científicos y organizaciones conservacionistas no dejan de demandar para salvaguardar el Mar Menor.

Además, desde el PSOE critican las decisiones adoptadas por el Gobierno regional con respecto a la conservación del Mar Menor, que califican de «simples medidas de cosmética y maquillaje», y las continuas acusaciones de antimurcianismo vertidas «cada vez que se denuncian inacciones o se anuncian riesgos o amenazas» sobre la laguna salada.

El líder de los socialistas murcianos añadió que «este mes terminará toda la tramitación técnica, administrativa y de impacto ambiental sobre el vertido cero, tal y como ha comunicado el Ministerio. Es partir de ahora, a través de los diversos presupuestos autonómicos, municipales y estatales, cuando se podrán impulsar iniciativas». En opinión de Conesa, el compromiso del Ministerio para la Transición Ecológica con el Mar Menor es «firme, pero tendrá que está precedido por el compromiso del Gobierno regional de cumplir con todo lo que no ha cumplido durante más de 20 años. Lo único que ha hecho el Ejecutivo regional ha sido ponerse una venda de victimismo y buscar como único culpable de todos los males de la Región de Murcia al Gobierno de España, que apenas lleva un año gobernando y que ha ganado de nuevo las elecciones».

«En materia de agua, como ha ratificado el propio Valcárcel, a garrotazos no se soluciona absolutamente nada»

Agua y financiación

Durante un desayuno informativo ofrecido ayer, Diego Conesa recordó, en el nuevo inicio del curso político, que su grupo presentó en julio más de 200 iniciativas en la Asamblea Regional, así como la propuesta realizada a Ciudadanos de un Pacto por la Justicia y para el impulso de una ambiciosa ley de transparencia y buen gobierno, para fortalecer, entre otras cosas, el papel y la independencia del Consejo de la Transparencia de la Región».

En materia de agua, Conesa defendió, como «ha ratificado el propio Valcárcel, a garrotazos no se soluciona absolutamente nada. Exigimos al Gobierno regional que cumpla el pacto regional del agua». Además, en cuanto a financiación autonómica, subraya, por parte del PSOE y de Pedro Sánchez, «el compromiso para trabajar sobre un nuevo acuerdo, caducado desde 2014 y sobre el que el PP no hizo nada durante 4 años. Ese compromiso está, pero primero tenemos que tener Gobierno, un Gobierno que ya sabemos quiénes no están dispuestos a sacar adelante y que nos pueden llevar a una nueva contienda electoral».

En opinión del secretario general del PSRM, «el PP de la Región de Murcia va por libre, busca la confrontación y el politiqueo», algo que considera una estrategia errónea para una cuestión clave como la financiación autonómica. Por eso, «pedimos al Gobierno regional y al presidente mucha más inteligencia y menos prepotencia y torpeza al negociar con el Gobierno de España y de trabajar y colaborar lealmente con los 45 municipios de la Región de Murcia», concluyó.