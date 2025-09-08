Condenas de cuatro años de prisión por fraude y cohecho para los principales acusados en la trama murciana de la 'Púnica'

Más de una década después de que comenzara a gestarse, la Audiencia Nacional emitió este lunes la sentencia del juicio por la rama murciana de ... la 'Operación Púnica', una de las mayores investigaciones de corrupción desarrolladas en España en las últimas décadas.

Un papel principal en esta causa corresponde al exalcalde cartagenero José Antonio Alonso, un presunto «conseguidor» quien, junto a su socio, Alejandro de Pedro -también condenado a cuatro años-, se habría dedicado a ofrecer a cargos públicos unos trabajos de mejora de la reputación personal en internet, conocidos como 'networking management' y sobre los que en apariencia se buscaba que fueran sufragados con fondos públicos.

El tribunal considera culpables a los principales acusados: el exconsejero de Industria y Turismo del Gobierno regional Juan Carlos Ruiz; el exalcalde de Cartagena José Antonio Alonso; la entonces directora del Instituto de Turismo, Mariola Martínez Robles; y el jefe de gabinete de Ruiz, José Fidel Saura. Todos ellos han sido condenados a penas que suman cuatro años de prisión por los delitos de fraude y cohecho pasivo propio.

El exalcalde de Cartagena José Antonio Alonso, fue condenado a un total de cuatro años de prisión, uno por fraude y otros tres por cohecho, así como una multa de 3.650 euros, además del pago de las costas procesales correspondientes y pérdida del ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

Por su parte, el exconsejero Juan Carlos Ruiz fue condenado a un año de prisión por fraude y otros tres por cohecho. Al igual que Alonso, recibió varias inhabilitaciones y la obligación de pagar el coste de las costas.

Ampliar El juicio por la rama murciana de la 'Operación Púnica', el pasado enero, en la Audiencia Nacional. EFE

También se decretaron penas de un año de prisión por fraude, otros tres por cohecho y varias inhabilitaciones para José Fidel Saura y Mariola Martínez Robles, además de 3.650 euros de multa para esta última. La sentencia rocoge, asimismo, un año de prisión por fraude para el secretario general de Martínez Robles, Jesús Norberto Galindo.

El tribunal considera a Francisco Javier Bueno y Sara Gargallo cómplices del delito de fraude y les condenó a seis meses de prisión, varias inhabilitaciones y pago de las costas procesales.

Por último, la Audiencia Nacional absolvió del delito de prevaricación a José Antonio Alonso, Alejandro de Pedro Llorca, Agustín Alonso, Sara Gallardo y Francisco Javier Bueno.

La sentencia no es firme y cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Además, una de las magistradas emitió un voto particular contra la inclusión de personas que no están acusadas en esa pieza, como la exdirectora del Instituto de Fomento Reyes Samper; y contra la calificación de delitos por cohecho.

El tribunal considera probado que José Antonio Alonso aprovechó los contactos como alcalde de Cartagena para aproximarse al jefe de Gabinete de la Consejería de Turismo, Fidel Saura, y ofrecerle trabajos de reputación digital para mejorar la imagen del consejero del ramo, Juan Carlos Ruiz, cuya contraprestación sería que las empresas compartidas con su socio Alejandro de Pedro, también condenado, se llevarían las adjudicaciones de los contratos públicos redactados para tal fin. Estos trabajos servirían para apuntalar la posible candidatura de Ruiz para ser el cabeza de lista del Partido Popular en las elecciones de 2015.

La Audiencia Nacional considera que el consejero, atraído por esta perspectiva, «mostró interés en el paquete de trabajos ofrecidos y aceptó un 'Informe de Percepción Inicial'», que dejaba «claramente establecida su naturaleza confidencial y su orientación exclusivamente persona». Finalmente, aceptó este trabajo.