La Comunidad da los primeros pasos para la nueva concesión de La 7 TV

La Comunidad ha dado los primeros pasos administrativos para licitar el nuevo contrato público para la gestión indirecta de la televisión autonómica de la ... Región, La 7TV, cuya concesión actual al Grupo Secuoya caduca dentro de un año y medio.

El Boletín Oficial de la Región (BORM) publicó el pasado 10 de septiembre la resolución de la Dirección General de Transformación Digital de la Comunidad, fechada el 4 de agosto, por la que se aprueba el estudio de viabilidad económico-financiera del concurso, que ha sido elaborado por la firma KPMG Asesores, SL. El documento, que se puede consultar en la web de la Comunidad Autónoma (www.carm.es) se encuentra en exposición pública, con el objetivo de que las personas y entidades interesadas puedan presentar las alegaciones que consideren oportunas.

Fuentes del Ejecutivo regional señalan que se trata de uno de los primeros pasos para el futuro concurso público, que incluye un proceso administrativo largo. Mientras tanto, el funcionamiento de la televisión autonómica continuará con normalidad como hasta ahora, pues la concesión actual, realizada a principios de 2022, tenía un periodo de vigencia de cinco años. Es decir, que caduca en 2027, año de la celebración de las elecciones municipales y autonómicas.

La gestión indirecta del servicio público de comunicación audiovisual televisivo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia está en manos del Grupo Secuoya, que a través de su filial CBM fue la adjudicataria del contrato después de un largo y tortuoso procedimiento administrativo. El montante total de la concesión ascendía a 65,8 millones de euros, a razón de 13,1 por año.

Cien millones

Ahora, la firma que ha realizado el estudio de viabilidad sometido a exposición pública estipula que, para mantener la rentabilidad y viabilidad económica del servicio, se necesitarían 19,9 millones de euros (IVA incluido) al año.

Por tanto, de mantener la vigencia de cinco años, el contrato se elevaría hasta casi 100 millones de euros.