Algunos de los barracones desplegados en el patio del IES Antonio Menárguez, en Los Alcázares. A. SALAS

Los colegios del Mar Menor concentran 28 barracones por falta de inversiones

El instituto de Los Alcázares suma ya 12 aulas prefabricadas: «Sacamos fuerzas para que no se resienta la salud mental», cuentan los profesores

Alexia Salas

Alexia Salas

Domingo, 16 de noviembre 2025, 07:21

El alumnado de los municipios del Mar Menor ha roto las costuras de los centros escolares. La presión demográfica continua y el déficit de inversiones – ... endémico ya en Los Alcázares– ha puesto el sistema educativo contra las cuerdas. La realidad es una fotografía incómoda: solo San Pedro del Pinatar y Los Alcázares suman 28 aulas prefabricadas en colegios e institutos que se saturaron hace años. La masificación dificulta el trabajo del profesorado y tensiona la convivencia en los centros. «Sacamos fuerzas para que no se resienta la salud mental», cuentan los profesores del IES Antonio Menárguez Costa, construido en 1997 para 400 alumnos, aunque este año ha empezado el curso con 1.300 estudiantes. Sus 12 aulas prefabricadas le otorgan el récord de la Región, pero ni siquiera las repetidas manifestaciones de padres y alumnos han logrado inclinar la balanza de las inversiones.

