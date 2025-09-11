Colectivos, sindicatos y partidos de izquierda piden por carta a Miras que abandone «las políticas racistas»

Representantes de los colectivos que integran las Marchas por la Dignidad entregaron este jueves al presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, una ... carta en la que le piden que se aparte de «las políticas fascistas, racistas y xenófobas» del partido Vox, con el que el PP suscribió un acuerdo para los Presupuestos de la Comunidad de 2025.

La misiva está suscrita por cuarenta colectivos, así como por los sindicatos CC OO, UGT e Intersindical de la Región de Murcia y partidos políticos como PSOE, Podemos, Sumar, IU y Partido Comunista. El documento ha sido entregado a los responsables de seguridad del Palacio de San Esteban, para que estos se lo den al jefe del Ejecutivo, al que los colectivos aseguran que pidieron una cita «pero él prefiere reunirse con la minoría reaccionaria en lugar de con la mayoría social de la Región», señaló Encarna Aguirre, quien ejerció de portavoz de las Marchas junto a Belinda Salmerón Ntutumu.

Las Marchas de la Dignidad consideran «muy grave» lo ocurrido el pasado miércoles con la convocatoria de Vox en el centro de menores de Santa Cruz, algo que señalan que «vulnera cualquier derecho humano y de la infancia». En ese sentido, Belinda Ntutumu recordó que en el centro no solo hay menores migrantes, sino también «murcianos», a los que Vox quiere dejar en la calle. «Exigimos políticas y discursos antirracistas que protejan a toda la sociedad murciana», indica la carta, que solicita asimismo la restitución «de la financiación a colectivos sociales que ayudan a las personas migrantes».

«También le pedimos que deje de privatizar todos los servicios públicos de la Región de Murcia, como está pasando con los bomberos, que se acaban de manifestar por su precariedad», indicó Aguirre, quien afirma que otra de las peticiones es proteger la sanidad y la educación, así como cumplir la normativa de protección del Mar Menor.