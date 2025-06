Colapso en Urgencias de La Arrixaca: «Llevamos casi 48 horas esperando que lo ingresen en planta»

Javier Pérez Parra Jueves, 12 de junio 2025, 13:00 | Actualizado 13:06h. Comenta Compartir

La madre de José Carrillo entró en Urgencias de La Arrixaca a las 7.00 de la mañana del miércoles. «La trajeron de la residencia de Campos del Río, donde vive, y la metieron en una sala de Observación. Estaba todo saturado, con los pasillos llenos de gente», relata su hijo. Sobre las ocho de la tarde, la trasladaron a una unidad de la planta baja que desde hace varios años se utiliza como colchón para los momentos de colapso, cuando no hay habitaciones libres en planta y los pacientes pendientes de ingreso empiezan a acumularse. A media mañana de este jueves, José seguía a la espera, sin saber si su madre sería trasladada a planta o le darían el alta.

En esta unidad de preingreso permanecía también este jueves una mujer de 88 años que lleva desde el martes aguardando su ingreso en planta. Su hija, que prefiere no revelar su identidad, empezaba a desesperarse tras casi 48 horas de espera. «La trajimos el martes a las cinco de la tarde. Tiene demencia y le dieron muchas convulsiones. Estuvo en un sitio que le llaman la 'sala de sillones', que está en Observación. Ya de madrugada la subieron a esta unidad, y aquí sigue. Nadie nos aclara si la van a trasladar a planta. No me puedo creer que no haya una sola habitación libre en el hospital, llevamos muchos años viniendo y nunca nos habíamos encontrado con una situación así», relataba. «Está sola, sin su familia, solo podemos entrar tres veces al día y no la podemos atender», se quejaba.

Los colapsos en Urgencias de La Arrixaca no son, en realidad, nuevos. Habitualmente, cada invierno los pasillos se llenan de camas por la saturación del servicio, cuando llega la temporada de infecciones respiratorias. La situación mejoró con la apertura de la unidad de presingreso en la planta baja y de otra unidad en la sexta planta, también destinada a preingreso. Pero un colapso de estas características en junio llama la atención. «No estamos en época de gripe, pero lo cierto es que llevamos unos 15 días así. Estamos preocupados por los pacientes, porque no deberían tener que aguardar en los pasillos, y por los profesionales, que soportan una sobrecarga», advirtió Amparo Andrade, delegada de Satse en La Arrixaca. «Le hemos pedido a la dirección un refuerzo de Enfermería, y ya se han hecho algunas contrataciones», explicó. El secretario general de Satse, Pablo Fernández, coincide en advertir de la saturación, y recuerda que el colapso en La Arrixaca se suma al que sufre el Rafael Méndez, donde también se acumulan estos días los pacientes pendientes de ingreso.

La Junta de Personal se reunió este jueves con la Gerencia de La Arrixaca para analizar la situación. Satse cifra en unos 40 los pacientes que a media mañana permanecían pendientes de ingreso en el hospital.

Salud habla de «picos puntuales»

El Servicio Murciano de Salud (SMS) señaló que «la atención sanitaria en el servicio de Urgencias del hospital Virgen de La Arrixaca está plenamente garantizada». La Gerencia del área «organiza el trabajo para resolver picos puntuales de demanda asistenciales», añadieron desde este departamento.