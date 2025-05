Dónde ver Eurovisión en Murcia: tres alternativas para disfrutar del festival fuera de casa

María Ramírez Viernes, 16 de mayo 2025, 16:20 Comenta Compartir

Cuenta atrás para conocer al ganador de Eurovisión 2025. Los participantes de los 38 países que se disputan el micrófono de cristal ya se encuentran en la ciudad suiza de Basilea para disfrutar de la 69ª edición de este popular festival. El vencedor no solo se llevará a casa el galardón, sino también el honor de que su nación sea la anfitriona del certamen al año siguiente.

Melody, la representante de España, no competirá en las semifinales, que se celebran el 13 y 15 mayo, ya que pasa directamente a la gran final del día 17. El motivo es que España forma parte del Big Five junto a Alemania, Francia, Italia y Reino Unido. Se trata de un grupo de países que aportan un volumen mayor de financiación a la Unión Europea de Radiodifusión y que por ello no tienen que disputar su presencia en la jornada decisiva del concurso musical. A pesar de que el certamen puede disfrutarse a través de la televisión o por internet de manera gratuita, cada vez son más las alternativas para vivir la experiencia fuera de casa. Estas son tres opciones para ver la final en Murcia:

1 Cine

La canción 'Esa Diva', de Melody, resonará en las pantallas del cine en Murcia el próximo 17 de mayo. Los espectadores podrán seguir este aclamado espectáculo en las salas de Cinesa, en el Centro Comercial Nueva Condomina. La sesión empieza a las 20.30 horas y cuesta 8.90 euros. El precio de la entrada incluye palomitas y refresco, lo que convierte esta cita en una excelente alternativa para ver el evento.

2 Zig Zag

La pantalla gigante del centro de ocio Zig Zag también emitirá el espectáculo. Para asistir, tan solo hay que reservar una mesa en la terraza de alguno de los locales del recinto, lo que permite a los asistentes disfrutar de Eurovisión mientras cenan o toman algo cómodamente. El festival comienza a las 21.00 horas.

3 Show 'drag queen'

Para quienes buscan una experiencia más original, El Caldero de Arrabal ha preparado una velada especial que combina el visionado del festival con un show de 'drag queens'. La retransmisión del certamen europeo se proyectará en una gran pantalla. La cita tendrá lugar en La Cítrica, un local ubicado en la zona de Atalayas y que es conocido por su ambiente inclusivo. Las entradas ya están a la venta y pueden adquirirse tanto de forma anticipada en su página web como en la taquilla.

