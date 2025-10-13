Vecinos de La Flota denuncian que las ratas campan por los jardines de este barrio de Murcia El Consistorio apunta que ya se ha intervenido en solares y madrigueras de la zona y que a ello responde la reciente aparición ejemplares muertos

Pedro Navarro Lunes, 13 de octubre 2025, 20:25 | Actualizado 20:33h. Comenta Compartir

A sus anchas. Así están campando las ratas y ratones por los jardines del norte de La Flota, según denuncian vecinos de este barrio de la capital murciana. «Hasta hace no tanto, todo estos eran bancales llenos de zarzas y ahí anidaba de todo, pero la construcción del parking disuasorio y el avance de la urbanización de la zona redujo estos problemas de plagas», reconocía ayer, a preguntas de LA VERDAD José, vecino de la calle Ingeniero Bryant, ubicada en el límite de este barrio con las pedanías de Santiago y Zaraíche y Zarandona. Sin embargo, pese a que la presencia de estos roedores no es, desde hace tiempo, ajena al entorno, parece que en los últimos meses han multiplicado su presencia, especialmente en las inmediaciones del campo de fútbol y de los centros educativos de esta área, el instituto de Educación Secundaria La Flota y el colegio público Luis Costa.

Han sido precisamente las madres de alumnos del centro y de otros niños del vecindario las que han dado la voz de alarma sobre esta presunta plaga de ratas. «Desde la vuelta del verano no paramos de verlas, especialmente cuando bajamos a nuestros hijos al parque del paseo Marinero Luis de Torres, y ya hemos optado por hacerles fotos y remitirlas al Ayuntamiento a través de la aplicación 'Tu Murcia'», explica María, vecina del entorno, que frecuenta esta zona verde con sus tres vástagos. También lo hace Cristina, que suele acudir por las tardes con sus dos pequeños al área de juegos infantiles allí localizada.

«Tranquilamente se juntan aquí entre 30 o 40 niños todas las tardes, bien en los columpios, bien jugando al fútbol o a lo que toque, y ya te los ves intentando jugar con los roedores, lo que no nos gusta nada por lo que pueda pasar, o llorando y huyendo de ellos, porque otros, directamente, les tienen miedo», explican ambas. Mientras, comenta Carmen que su hija adolescente bajó la semana pasada a pasear al perro de la familia y, tras despistarse, se lo encontró olisqueando un ejemplar de rata muerto». «El problema es que el animal acabó vomitando y tuvimos que llevarlo al veterinario», apostilla Carmen.

Ampliar Ejemplar de rata fotografiado por los vecinos. Cedida

Incluso ya es posible encontrar cadáveres de estos animales dentro de los centros educativos colindantes. Personal de mantenimiento del Luis Costa reconoce que ha habido que llamar en varias ocasiones al Centro Municipal de Control de Zoonosis para proceder a la retirada de los restos. «La verdad es que los clientes nos hablan de esta situación y me consta que circulan por aquí; yo me he topado alguna rata saliendo a tirar la basura y, según comentan los vecinos, te las puede ver pasando de palmera en palmera», comenta María José, propietaria de la panadería El Gourmet del Pan –ubicada en el mismísimo paseo Marinero Luis de Torres– al ser preguntada por este asunto de buena mañana.

Anillos antitrepamiento

Precisamente, creen las vecinas del entorno que es en las palmeras de la zona donde anidan estos roedores. «Hemos visto que hay otros sitios en los que se ponen trampas o incluso se instalan anillos antitrepamiento para evitar que suban a las copas, por lo que creemos que estos serían buenos métodos para erradicar el problema, porque la situación nos parece vergonzosa y da una sensación de insalubridad y abandono» , señalan Cristina y María apuntando que puede contribuir a esta situación el mal estado de algunos solares. «En general te las puedes encontrar en diversas partes del barrio», rematan.

Por su parte, desde la Concejalía de Sanidad del Ayuntamiento de Murcia señalan que se produjo una intervención entre los días 29 de septiembre y 3 de octubre para erradicar esta población, la cual se ha mostrado, en principio, efectiva. Apuntan las mismas fuentes que no se han localizado ejemplares como tal en los jardines, pero indican que se ha actuado en las zonas de solares y en madrigueras y alcantarillado. De hecho, subrayan que la aparición de ejemplares muertos responde, precisamente, a que los venenos están haciendo efecto. Concluyen que se han instalado dispositivos para seguir monitorizando la situación.

