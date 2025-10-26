La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Imagen de una de las parcelas en las que el Consistorio planea construir vivienda de alquiler y que se usa habitualmente como parking. KIKO ASUNCIÓN / AGM

Planean construir 150 pisos de «alquiler asequible» junto a la milla de oro de Murcia

El Consistorio identifica 62 parcelas municipales susceptibles de acoger viviendas de protección oficial y una veintena para arrendamiento público

Pedro Navarro

Pedro Navarro

Murcia

Domingo, 26 de octubre 2025, 07:54

Comenta

Generar vivienda «asequible» donde la gente quiere vivir. Esa es la filosofía de la última actuación en materia de vivienda que prepara el Ayuntamiento ... de Murcia, una propuesta que debe traducirse en 2027, y solo para empezar, en la construcción de más de un centenar de viviendas de alquiler público –hasta 150– en el entorno de la avenida de Europa, conocida como 'la milla de oro' de la ciudad. Esta apuesta llega de la mano del encargo que la Concejalía de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente hizo a la Urbanizadora Municipal, Urbamusa, a mediados de septiembre.

