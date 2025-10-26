Planean construir 150 pisos de «alquiler asequible» junto a la milla de oro de Murcia

Generar vivienda «asequible» donde la gente quiere vivir. Esa es la filosofía de la última actuación en materia de vivienda que prepara el Ayuntamiento ... de Murcia, una propuesta que debe traducirse en 2027, y solo para empezar, en la construcción de más de un centenar de viviendas de alquiler público –hasta 150– en el entorno de la avenida de Europa, conocida como 'la milla de oro' de la ciudad. Esta apuesta llega de la mano del encargo que la Concejalía de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente hizo a la Urbanizadora Municipal, Urbamusa, a mediados de septiembre.

Y es que este departamento solicitó a la consultora y empresa pública de ingeniería y arquitectura un informe técnico que ayudara a configurar un Plan de Dinamización del Patrimonio Municipal de suelo en materia de Vivienda. Dicho estudio debía incluir, por un lado, y pensando en el perfil de los potenciales compradores, tanto un estudio de demanda inmobiliaria en la ciudad, desagregado por barrios y pedanías, como la determinación del nivel de ingresos en cada una de estas áreas.

Por otra parte, y con el foco en el oferente, es decir, en la propia administración, el documento debía identificar las parcelas del patrimonio municipal del suelo más adecuadas para desarrollar viviendas de promoción pública, así como solares destinados a equipamientos susceptibles de ser destinados a la construcción para alquiler público. Así, con las primeras conclusiones en la mano, el Consistorio dispone de un listado de 62 parcelas, ya urbanizadas y, por tanto, disponibles de manera inmediata, que son candidatas a acoger pisos de protección oficial.

Hasta 2.000 viviendas

Proceden estos solares del 10% de edificabilidad para aprovechamiento privado que recibe la Administración al materializarse cada plan parcial. Los terrenos se ubican en una veintena de pedanías –la mayoría del primer anillo– y en un puñado de barrios periféricos, incluyendo Barriomar, El Ranero, San Basilio, Santiago el Mayor y Santiago y Zaraíche. Estima el Ayuntamiento que dichas parcelas, que suman una superficie de 85.000 m2, permitirían desarrollar más de 2.000 hogares –con 90 m2 de media–, y todo ello sin contar con que la vivienda protegida permite incrementar hasta en un 50% la edificabilidad.

El procedimiento para ello sería el de sacar a concurso las parcelas, estableciendo en las condiciones de enajenación la obligación de topar el precio de las futuras viviendas y la renta de los posibles compradores. Para fijar el precio base del suelo se atenderá, en primer lugar, a las horquillas fijadas por el Gobierno regional en el decreto ley de medidas urgentes para impulsar la vivienda asequible, pendiente aún de publicación oficial, según recuerda el concejal del ramo, Antonio Navarro Corchón. A partir de ahí, se descontará el presupuesto estimado de la edificación y un margen de beneficio del constructor, para acabar fijando así, de manera residual, el coste del terreno. «Ello permite evitar la especulación sobre este, abaratando el precio final de los inmuebles», defiende Navarro.

No obstante, el Ayuntamiento ha decidido priorizar, en un primer momento, la actuación en materia de arrendamientos y por ello sus planes más inmediatos pasan por promover la construcción para alquiler público destinado, fundamentalmente, a población joven con problemas para independizarse. Para ello, y gracias al estudio de Urbamusa, se han identificado una veintena de parcelas de equipamientos públicos que pueden ser destinadas a tal finalidad gracias a los cambios que introdujo recientemente en el Plan General de Ordenación la modificación 134, la cual ha copiado la Comunidad Autónoma en su decreto ley.

Se ubican estos solares exclusivamente en barrios y pedanías próximas al centro urbano, «ya que el perfil del comprador no es el mismo que el del arrendador, el cual prioriza más la ubicación», incide Navarro. Así, las parcelas se localizan en zonas como La Alberca, Santo Ángel, Churra, Cabezo de Torres, El Puntal, Ronda Sur, Santiago y Zaraíche y en el entorno de la avenida de Europa. De hecho, como ya se ha mencionado, estas últimas acogerán los primeros proyectos en salir a contratación.

Concesión a 75 años

«Estamos esperando la publicación del decreto autonómico para mandar los pliegos a la Concejalía de Fomento y Patrimonio y que esta, de manera coordinada, pueda licitar los encargos», explicó Navarro, indicando que estos saldrán a concurso el año próximo, bajo el pago de un canon y con una concesión de 75 años, tras los cuales, el uso revertirá en el Consistorio, que mantiene la propiedad.

La Glorieta destaca que en esta veintena de parcelas se pueden construir 2.000 viviendas. Puede que la situación actual del mercado inmobiliario precise de una iniciativa mayor para contener los precios, pero Navarro considera que esta puede ser «la actuación municipal más importante de las últimas décadas en esta materia». Se plantea esta propuesta como alternativa –o complemento– a los proyectos que se debían financiar con fondos Next Generation y que penden para su ejecución de una prórroga del Ministerio, ya que no son viables con los plazos actuales, como alertó el PSOE acusando al Ayuntamiento de dejadez.

Una oferta de vivienda libre que mira al lujo ante la suma de costes

La escasez de oferta de vivienda en la ciudad no solo tira hacia arriba de los precios en el mercado de segunda mano, sino que también determina en buena medida la oferta de obra nueva dentro del mercado libre. No es extraño encontrarse, entre las nuevas promociones, un alto porcentaje de inmuebles ubicados en las zonas de mayor demanda de la urbe y que se publicitan como de «lujo», «alto standing'» o «exclusivos», adjetivos que determinan que sus potenciales destinatarios no son precisamente aquellos con unas capacidades económicas más ajustadas.

«La oferta que tenemos es, ahora mismo, la única posible», defiende, a preguntas de LA VERDAD, el presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Región (APIRM), Juan José Blázquez. «Los costes de edificación están disparados y las exigencias constructivas que se imponen en los códigos son altas, por lo que ya no se pueden hacer inmuebles con las calidades de antes», explica Blázquez, por lo que el salto hacia una clientela de un mayor poder adquisitivo parece casi natural.

A ello contribuyen las dificultades para obtener suelo. «Ya no hay empresas dedicadas a generarlo; el proceso es largo y difícil y ahora son los propietarios los que deben afrontar el coste de la urbanización, tanto la interior, como la exterior, sufragando infraestructuras, como las hidráulicas y de saneamiento, que son muy caras».

Rentabilidad «ajustada»

Por ello, son las zonas ya consolidadas y con una mayor demanda las que centran el interés de los promotores. «Hacer vivienda es caro y supone movilizar muchos recursos, en un momento en el que, además, los márgenes están más justos que nunca; de hecho, no es extraño que se rechace financiar una promoción por falta de rentabilidad: cuesta llegar al 15%», apostilla.

Insta por ello Blázquez a adoptar medidas como la reducción de impuestos –«estos suponen un 25% del precio final»– y «la recuperación de ayudas, retomando, por ejemplo, las de VPO, «que desaparecieron de los planes de vivienda hace casi tres lustros».