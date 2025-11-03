La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Rebeca Pérez informa sobre las partidas y proyectos incluidos en los Presupuestos del Ayuntamiento de Murcia 2026, este lunes. Guillermo Carrión / AGM

Las nuevas glorietas de la Ronda Sur de Murcia saldrán a contratación en el primer trimestre de 2026 por un millón de euros

Otros 450.000 euros permitirán reformular la gran rotonda de carretera de Alicante y habrá 750.000 para reasfaltados. Se destinan 200.000 euros para actuaciones urgentes de conservación patrimonio municipal que se ejecutarán de manera automática gracias a un contrato específico

Pedro Navarro

Pedro Navarro

Lunes, 3 de noviembre 2025, 13:04

Comenta

Un millón de euros. Ese es el presupuesto que ha consignado la Concejalía de Fomento y Patrimonio del Ayuntamiento de Murcia para ejecutar las glorietas ... que facilitarán los accesos, desde Ronda Sur, a las avenidas Miguel Ángel Blanco y General Ortín, las cuales deberán ser prolongadas hasta la estación intermodal de ferrocarril y bus en desarrollo del llamado Plan Especial del Carmen. Este proyecto, que lleva anunciado desde hace ya varios años, es uno de los caballos de batalla de los vecinos del entorno, ya que se entiende que ayudarán a descongestionar el caótico tráfico de salida de sus vecindarios en hora punta.

