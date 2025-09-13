La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Retenciones en la A-30 a su paso por Murcia, a mediodía de este sábado. M. G. C.

Tres incidencias provocan 7 kilómetros de retenciones en la A-30 a su paso por Murcia

La zona más afectada se concentra entre los puntos 141 y 136,5, a su paso por la entrada a la ciudad por Ronda Oeste

LA VERDAD

Sábado, 13 de septiembre 2025, 13:15

La entrada a Murcia por Ronda Oeste se convirtió este sábado a mediodía en una odisea para los conductores que se vieron afectados por la congestión del tráfico en la autovía A-30, a la altura de la capital, que llegaron a sumar hasta 7 kilómetros de retenciones.

Según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), el tramo más afectado fue entre los puntos kilométricos 141 y 136,5 de la vía, en el sentido decreciente de la kilometración en dirección Albacete, a las 12.49 horas. A esa misma hora, entre los puntos 135,0 y 136,5 se dio otro kilómetro y medio de retenciones. También en el kilómetro 136,5, a la altura del cementerio de Espinardo, hubo dificultades para circular con fluidez.

El origen de los atascos, según la DGT, fueron tres incidencias de obstáculos fijos en la calzada entre las 10.41 y las 12.48 horas. Además, a las 13.03 horas, se produjo un accidente en el kilómetro 139,43 de la autovía A-30.

