Tres detenidos por cultivar más de 600 plantas de marihuana en un chalé de Murcia La vivienda, situada en Puente Tocinos, se encontraba totalmente cerrada pero con 10 aparatos de aire acondicionado funcionando las 24 horas del día

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 10:19

Tres hombres fueron detenidos por la Policía Nacional en Murcia y Molina de Segura como presuntos autores de delitos de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico, al ser considerados los responsables de la instalación y el mantenimiento de una plantación con más de 600 plantas de marihuana en un chalé ubicado en la pedanía murciana de Puente Tocinos.

Una de las investigaciones para la localización de lugares donde pudieran estar situadas grandes plantaciones de droga en el núcleo urbano y sus alrededores condujeron a los agentes de la Policía Nacional hasta una vivienda situada en el Camino de Orilla del Río de Puente Tocinos, donde observaron indicios de la posible existencia de una plantación de marihuana en su interior.

Una vez localizado el inmueble, los agentes pudieron comprobar que este se encontraba totalmente cerrado pero con un número anormalmente alto de aires acondicionado que abastecían a la vivienda y que se encontraban funcionando las 24 horas del día, además percibirse en el exterior un fuerte olor, característico de este tipo de plantaciones. Este inmueble se encontraba en una zona de Murcia alejada de su núcleo urbano para no llamar la atención y poder actuar con total impunidad.

Tras la pertinente autorización judicial, los agentes realizaron un registro del interior del inmueble donde se hallaron e intervinieron la cantidad de más de 620 plantas de marihuana en diferentes fases de crecimiento, distribuidas en diversas estancias.

La investigación comenzó a mediados del pasado mes de septiembre y finalizó con la detención de los implicados de esta plantación a finales del mes de octubre en Murcia y Molina de Segura, los cuales tenían perfectamente definidos sus roles en cuanto al cuidado y distribución de la sustancia estupefaciente. Los tres arrestados han sido imputados como presuntos autores de los delitos de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico, tras lo cual fueron puestos a disposición de la autoridad judicial.