'The Mirror' elige Murcia como el destino ideal para visitar en otoño: «El lugar perfecto para recargar energías» El medio británico ha destacado el patrimonio histórico, los parques naturales y la gastronomía de la ciudad

Ana de Dios Martes, 7 de octubre 2025, 09:11 | Actualizado 09:16h.

El verano es la época por excelencia para viajar; sin embargo, el otoño también aporta a las ciudades un encanto especial que invita a muchos a visitarlas. La ciudad de Murcia y la Región han sido en numerosas ocasiones elogiadas por su gran número de enclaves, paisajes y planes que atraen cada año a miles de turistas.

Entre quienes han destacado sus atractivos se encuentran medios como National Geographic, que elaboró una selección con las ciudades y zonas que no pueden faltar en una visita a la Comunidad, o The Telegraph, que catalogó a la capital del Segura como «una joya mediterránea», incluyéndola en la lista de las doce mejores ciudades de España como destino turístico.

Ahora, otro medio británico, en este caso 'The Mirror', se ha fijado en la ciudad para poner en valor todo lo que ofrece. «Murcia puede satisfacer los gustos de todos, con un rico patrimonio histórico evidente en su arquitectura barroca y su Catedral, impresionantes parques naturales, así como menús locales que aprovechan al máximo los abundantes productos de la región», destaca la publicación, sin olvidarse de las «espectaculares playas» que se pueden encontrar en la costa de la Comunidad.

«Una ciudad universitaria en el sureste de España que a menudo es pasada por alto por los turistas, pero que tiene mucho que ofrecer y, aun así, es maravillosamente cálida en invierno», explica el medio, resaltando uno de los grandes atractivos de la Región: sus agradables temperaturas durante el otoño y el invierno. Sin embargo, también señalan que, «a pesar de ser la séptima ciudad más grande de España, es relativamente desconocida entre los turistas».

«Una época fantástica para viajar allí

En su reportaje, The Mirror subraya que «Murcia disfruta de inviernos suaves y precipitaciones relativamente escasas. Las temperaturas máximas en noviembre promedian los 21 °C, lo que la convierte en el lugar perfecto para recargar energías bajo el sol antes de la llegada del duro clima británico y la locura navideña». Además, resalta el ritmo de vida «relajado» que caracteriza al municipio, así como el hecho de que es un destino con «menos aglomeraciones que otros puntos turísticos cercanos».

Entre los planes que el medio considera imprescindibles en una visita a Murcia, destacan su patrimonio histórico, los yacimientos romanos y la «imponente» Catedral, «una de las favoritas de los visitantes por sus diseños barrocos y góticos y sus ornamentadas tallas». La lista incluye también el Palacio Episcopal del siglo XVIII, la Plaza del Cardenal Belluga, el edificio Moneo y el Real Casino.

Para quienes disfrutan de la naturaleza, The Mirror recomienda explorar el paisaje local, destacando los Barrancos de Gebas, «un terreno árido y seco con escasa vegetación y colinas escarpadas, en las afueras del Parque Regional de Sierra Espuña». Además, subraya que la Región «cuenta con unos 250 kilómetros de costa increíble», con destinos «ideales para bucear y hacer snorkel», como Cabo de Palos.

Por último, el artículo dedica un apartado especial a la gastronomía murciana. «Murcia ha sido conocida como el Jardín de Europa o el Huerto de Europa. Su larga tradición agrícola, gracias a los fértiles valles de sus paisajes, permite que la región produzca una abundancia de frutas, verduras, aceites, frutos secos y flores», señala el medio. En cuanto a los platos típicos, destaca las marineras, «una especialidad imprescindible», y los paparajotes, como símbolos de la cocina local.