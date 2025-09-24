La Semana de la Huerta celebrará en Murcia más de 80 actividades en 30 ubicaciones de la ciudad y pedanías El programa ofrecerá rutas patrimoniales, talleres, conferencias y actividades medioambientales entre el 4 y el 12 de octubre

Asistentes a la presentación de la Semana de la Huerta en el Molino del Amor de Murcia.

LA VERDAD Miércoles, 24 de septiembre 2025, 13:21

Cultura, tradición y sostenibilidad se darán cita en la décima edición de la Semana de la Huerta. El alcalde de Murcia, José Ballesta, acompañado por el concejal de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro; la concejala de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé; el edil de Cultura e Identidad, Diego Avilés, así como representantes y colectivos, presentaron este miércoles, en el Molino del Amor, el programa de este evento, que se celebrará del 4 al 12 de octubre y que contempla más de 80 de actividades que se desarrollarán en una treintena de localizaciones de la ciudad y las pedanías.

Esta cita, ya consolidada en el calendario cultural del municipio, busca acercar a la ciudadanía los valores históricos, culturales, paisajísticos, agroecológicos y gastronómicos de la huerta de Murcia, a través de un completo programa de actividades que incluyen conciertos, rutas turísticas, showcookings, talleres ambientales y escolares, actividades deportivas y culturales, conferencias y proyecciones, con la participación de asociaciones, colectivos vecinales y entidades que se suman a la celebración.

«Cumplimos diez años en este 2025 tan singular para poner en valor el mayor elemento de identidad que tiene Murcia y los murcianos en todos los sentidos: cultural, antropológico, gastronómico y sostenible. Debemos preservarlo y cuidarlo entre todos los murcianos porque no es sólo un encuentro con nuestras raíces, es una apuesta por el futuro sostenible de Murcia», destacó el alcalde, José Ballesta.

La elección del Molino del Amor para la presentación del programa representa, según destacaron fuentes municipales, la apuesta del Consistorio por la recuperación del patrimonio hidráulico y de la huerta, y se convertirá en uno de los escenarios principales de la edición de este 2025, acogiendo el concierto inaugural, que tendrá lugar a las 22.00 horas del 3 de octubre, a cargo de Antuán Muñoz, así como diferentes talleres y eventos.

Entre las actividades más destacadas se encuentran las siguientes:

Conciertos: inauguración el viernes 3 de octubre en el Molino del Amor a cargo de Antuán Muñoz, y cita final en la plaza de la Rueda de La Ñora (viernes 10), a cargo de Adrián Ruiz.

Ruta Moonbike: recorrido nocturno en bicicleta por los castillos de Monteagudo con degustación en el Palmeral de Santiago y Zaraiche (miércoles 8)

Paseos gastrobotánicos en la Huerta de los Sentidos (Aljucer), los días 4 y 11.

Climathon 2025: jornada sobre la renaturalización de los ríos, con expertos y mesas de participación ciudadana (9 de octubre en el Centro Cultural Puertas de Castilla)

Proyección del documental «¿Dónde está mi acequia?» en el Centro Cultural de La Arboleja (9 de octubre)

V ciclo de conferencias «Territorio, Memoria y Agua» en el Museo de la Ciudad.

Asimismo, se celebrarán talleres de arte y artesanía, actividades infantiles y familiares, rutas patrimoniales, observatorios ambientales, yoga en la huerta, visitas guiadas a museos y centros culturales, exposiciones y degustaciones gastronómicas con la participación de reconocidos chefs murcianos.

Además, en esta décima edición, la Semana de la Huerta se acerca a todos los rincones del municipio, y este año son más las pedanías que acogen alguna actividad o evento. En concreto, las actividades tendrán lugar en La Albatalía, Santiago y Zaraíche, La Alberca, Aljucer, Javalí Viejo, Javalí Nuevo, Monteagudo, El Esparragal, Zeneta, El Palmar, La Arboleja, San Ginés, Rincón de Seca, Torreagüera, Beniaján, Nonduermas, Llano de Brujas, Patiño, Puente Tocinos, Algezares, Rincón de Beniscornia, Guadalupe, El Raal, y La Ñora.

La programación completa se puede consultar en la aplicación móvil TuMurcia, así como en la web https://huertademurcia.murcia.es/. Inscripciones en: https://eventos.murcia.es/