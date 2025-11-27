La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Retenciones en la MU-32 en sentido Murcia por un accidente. DGT

Seis heridos en un accidente múltiple en la autovía A-30 a su paso por Murcia

Otra colisión en la carretera MU-32 en Molina de Segura deja al menos 4 kilómetros de retenciones en sentido hacia la capital

LA VERDAD

Jueves, 27 de noviembre 2025, 09:58

Comenta

Dos accidentes han complicado el tráfico este jueves por la mañana en distintos puntos de la Región de Murcia. En el primero de ellos han resultado heridas seis personas al verse involucradas en una colisión múltiple ocurrida a las 8.28 horas cuando circulaban por la autovía A-30 a su paso por la pedanía murciana de Los Martínez del Puerto en sentido Cartagena.

En concreto, el siniestro se ha producido en el punto kilométrico 163 y ha provocado al menos dos kilómetros de retenciones y dificultades en la circulación.

Las víctimas han sido trasladadas con heridas aparentemente leves al hospital Virgen de la Arrixaca para ser atendidas.

A penas una hora más tarde, en la MU-32 en el municipio de Molina de Segura otro accidente, del que por el momento no ha trascendido información, ha provocado cuatro kilómetros de atascos en sentido hacia Murcia.

