Los vecinos de Joven Futura, este miércoles, en la Glorieta de España, frente al Ayuntamiento, en Murcia.

Los vecinos de Joven Futura, este miércoles, en la Glorieta de España, frente al Ayuntamiento, en Murcia. Kiko Asunción / AGM

«Sácanos del cajón»: los vecinos de Joven Futura exigen la regularización de sus viviendas frente al Ayuntamiento de Murcia

El concejal de Urbanismo les ha anunciado que trabajan en una nueva modificación del plan parcial que afecta a esta urbanización

Lázaro Giménez

Lázaro Giménez

Jueves, 25 de septiembre 2025, 11:09

El Pleno municipal del Ayuntamiento de Murcia correspondiente al mes de septiembre arrancó con la protesta en La Glorieta de un ruidoso grupo de vecinos ... de la urbanización Joven Futura. Al grito de «sácanos del cajón», exigen al equipo de Gobierno y al concejal de Urbanismo, Antonio Navarro Corchón, la regularización de sus viviendas, en situación de alegalidad desde que en 2015 el Tribunal Superior de Justicia de Murcia dejara sin efecto el plan parcial con el que se desarrollaron las 3.000 viviendas de esta zona.

laverdad «Sácanos del cajón»: los vecinos de Joven Futura exigen la regularización de sus viviendas frente al Ayuntamiento de Murcia