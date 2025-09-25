«Sácanos del cajón»: los vecinos de Joven Futura exigen la regularización de sus viviendas frente al Ayuntamiento de Murcia

El Pleno municipal del Ayuntamiento de Murcia correspondiente al mes de septiembre arrancó con la protesta en La Glorieta de un ruidoso grupo de vecinos ... de la urbanización Joven Futura. Al grito de «sácanos del cajón», exigen al equipo de Gobierno y al concejal de Urbanismo, Antonio Navarro Corchón, la regularización de sus viviendas, en situación de alegalidad desde que en 2015 el Tribunal Superior de Justicia de Murcia dejara sin efecto el plan parcial con el que se desarrollaron las 3.000 viviendas de esta zona.

Además de eso, los vecinos exigen también que se lleven a cabo las dotaciones de equipamientos urbanos que se incluían en ese plan y que se mejoren las conexiones para peatones y ciclistas a la hora de acceder y salir de esta zona. «Exigimos mejoras: una simple acera, un acceso peatonal, la mejora de los accesos rodados, incluyendo un carril bici... Y también los equipamientos que corresponden a 3.500 vecinos: sociales, educativos, sanitarios...», señaló el portavoz de este colectivo, Fulgencio Mateos.

En la comparecencia previa al Pleno, el edil de Urbanismo, Antonio Navarro Corchón, recordó que ya hace un año se trajo al pleno una modificación del plan que no solo afectaba al ámbito construido, sino también a una segunda fase por desarrollar, y que quedó sin efecto. En este sentido, adelantó que «vamos a retomar los trabajos» y ya se está ultimando una nueva modificación que permita regularizar estas construcciones, mejorar accesos y llevar a cabo las dotaciones de equipamientos.

Sin embargo, en lo que se refiere a la segunda fase, con una nueva unidad de actuación que ahora mismo es suelo no urbanizado, que también se quiere reordenar, apuntó que «hablamos de modelo de ciudad y es necesario que haya consenso» para poder traerlo al Pleno.