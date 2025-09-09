La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Operarios ejecutando los trabajos en la Rueda. Kiko Asunción/ AGM

La Rueda de la Ñora vuelve a girar como debe tras su arreglo

Los Hacendados ejecutan el proyecto de reparación de este símbolo de la huerta, para el que han abonado 60.000 euros

Pedro Navarro

Pedro Navarro

Martes, 9 de septiembre 2025, 01:10

La Rueda de la Ñora vuelve a girar, en principio, como debe. La Junta de Hacendados se encuentra en la recta final de la ... ejecución del proyecto de reparación de este símbolo de la Huerta de Murcia. «Ya que que es un patrimonio de todos que debemos conservar en nombre de nuestra historia, hubiéramos esperado alguna subvención pública concreta –particularmente regional– para acometer estos trabajos, que nunca llegó», señala el secretario general de esta comunidad de regantes, Juan Jesús Sánchez. De hecho, apunta que la tardanza en obtener el visto bueno definitivo del proyecto tanto de la Dirección General de Patrimonio autonómica como de la arqueóloga municipal –por su «complejidad técnica», según el Consistorio– se ha acabado traduciendo en que una actuación, estimada inicialmente en 22.000 euros, «se ha acabado contratando por 60.000 euros».

