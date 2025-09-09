La Rueda de la Ñora vuelve a girar como debe tras su arreglo

La Rueda de la Ñora vuelve a girar, en principio, como debe. La Junta de Hacendados se encuentra en la recta final de la ... ejecución del proyecto de reparación de este símbolo de la Huerta de Murcia. «Ya que que es un patrimonio de todos que debemos conservar en nombre de nuestra historia, hubiéramos esperado alguna subvención pública concreta –particularmente regional– para acometer estos trabajos, que nunca llegó», señala el secretario general de esta comunidad de regantes, Juan Jesús Sánchez. De hecho, apunta que la tardanza en obtener el visto bueno definitivo del proyecto tanto de la Dirección General de Patrimonio autonómica como de la arqueóloga municipal –por su «complejidad técnica», según el Consistorio– se ha acabado traduciendo en que una actuación, estimada inicialmente en 22.000 euros, «se ha acabado contratando por 60.000 euros».

Los trabajos en la instalación, declarada Bien de Interés Cultural (BIC) en 1982, han incluido, por un lado, la sustitución de varias palas. Por otro lado, se ha actuado sobre el eje de la noria. De hecho se temía tener que sustituirlo, lo que hubiera dificultado en buena medida la labor, pero finalmente se ha conseguido asegurarlo totalmente con soldaduras. Asimismo, se han impermeabilizado las filtraciones existentes en la estructura en la que se asienta la Rueda.

«Mantenimiento periódico»

El proyecto se ha ejecutado tras las numerosas quejas lanzadas tanto por vecinos del entorno como por sociedades como Huermur o Huerta Viva, que se quejaban de «la desidia» que reinaba en relación a la conservación de un elemento patrimonial que hunde sus raíces en el siglo XV y que se ha encargado durante la mayor parte este extenso periodo de tiempo de elevar el agua de la acequia mayor Aljufía para regar los huertos colindantes. «Sabemos que habrá que seguir dándole un mantenimiento periódico y, por eso, mantenemos nuestra reivindicación de una mayor apoyo para ello de las instituciones», añade Sánchez.

Por otra parte, y en relación también con la recuperación del patrimonio de la huerta, señaló Sánchez que los Hacendados están a la espera de recibir el visto bueno institucional –primero del estudio arqueológico y después del proyecto de ejecución– para la recolocación del escudo protegido que quedó sin soporte tras el derribo del Molino Oliver de Aljucer y que exige una sentencia judicial. «Nuestra propuesta es reponerlo en su ubicación habitual empleando un monolito», defiende Sánchez, ya que asegura que, frente a lo que apuntan las asociaciones conservacionistas, no se nos obliga a reconstruir el molino, que estaba en ruinas», concluye.