Rozalén será nombrada Hija Adoptiva de la ciudad de Murcia y Pupaclown recibirá su Medalla de Oro

Pedro Navarro Jueves, 27 de noviembre 2025, 09:48 | Actualizado 10:24h.

El Pleno municipal del Ayuntamiento de Murcia aprobó este jueves el inicio del procedimiento para conceder los honores y distinciones municipales correspondientes al año próximo. Estos reconocimientos fueron respaldados por unanimidad por todos los grupos políticos a través de una moción conjunta y tienen el objetivo de poner en valor a aquellas personas e instituciones «cuyos méritos y contribuciones destacadas hayan alcanzado una relevancia extraordinaria y una indiscutible consideración en el concepto público por cualidades o méritos personales, o por servicios prestados con inequívoco amor y dedicación en beneficio u honor del municipio». No obstante, no se entregarán hasta el próximo acto de celebración del Día de la Ciudad, que se celebra cada mes de mayo, y una vez que se acometa la culminación de los correspondientes expedientes y su aprobación definitiva como acuerdo de Pleno.

Llamativo es el nombramiento, por su relevancia mediática, de la exitosa cantante María de los Ángeles Rozalén Ortuño, conocida artísticamente por su primer apellido, Rozalén. Valora la Corporación que la artista, originaria del pueblo albaceteño de Letur, «recuerde continuamente el lanzamiento de su carrera en Murcia, a donde llega como estudiante de Psicología de la Universidad de Murcia con 18 años». De hecho, durante su etapa en la capital murciana, comenzó a ofrecer actuaciones en las distintas salas de conciertos, bares y cafeterías que ofrecían esta posibilidad, incluyendo la Puerta Falsa, Ítaca y Café del Alba y llegó a ser ganadora del CreaJoven -actual CreaMurcia- en el año 2008.

También será reconocido como hijo adoptivo, aunque en este caso a título póstumo, el artista multidisciplinar Antonio Ballester Les Ventes (París, 1952 - Murcia, 2024) , el cual ha mantenido a lo largo de su trayectoria una estrecha vinculación con la capital murciana «contribuyendo de manera excepcional a su proyección cultural y al enriquecimiento de su vida artística». «Su obra, caracterizada por una sensibilidad singular, un lenguaje visual propio y una profunda conexión con la naturaleza, la memoria y la identidad mediterránea, ha situado a Murcia en espacios expositivos y foros donde el arte contemporáneo adquiere relevancia y reconocimiento», señalan desde la Corporación.

Asimismo, se propone conceder la Medalla de Oro de la Ciudad a la Asociación para el Tratamiento de Personas con Parálisis Cerebral, Discapacidad Intelectual, Trastornos del Espectro Autista y Patologías Afines (Astrapace), al Bando de la Huerta, al UCAM Murcia Club de Baloncesto, a la Fundación Proyecto Hombre, a la Asociación Pupaclown –Payasos de Hospital de la Región de Murcia y al Grupo de Coros y Danzas ´Virgen de los Peligros´. En el caso de Astrapace, se ponen en valor sus 45 años «de dedicación, servicio y compromiso con las personas con discapacidad y sus familias en la ciudad». «Desde su creación, la entidad ha desempeñado un papel esencial en la promoción de los derechos, la inclusión y la calidad de vida de este colectivo, convirtiéndose en una referencia social e institucional de primer orden», añaden.

Por otra parte, se homenajea al Bando de la Huerta, una de las celebraciones más emblemáticas y representativas de la identidad murciana, en el año en el que conmemora su 175 aniversario, «consolidándose como una manifestación cultural, social y patrimonial de extraordinaria relevancia para la ciudad.. «Su arraigo y continuidad en el tiempo lo convierten en un referente único, capaz de unir tradición, sentimiento popular e historia viva», remarcan desde la corporación.

En el ámbito deportivo se reconoce al club UCAM Baloncesto CB Murcia en su 40 aniversario, en un momento en el que esta «se ha consolidado como una de las instituciones deportivas más representativas de la ciudad, llevando el nombre de Murcia a las competiciones nacionales e internacionales con esfuerzo, compromiso y espíritu de superación». «Su trayectoria constituye un ejemplo de perseverancia, identidad y orgullo para varias generaciones de murcianos», subrayan los grupos políticos.

Además, se reconoce la labor imprescindible que Proyecto Hombre ha desarrollado durante tres décadas «en el ámbito de la prevención, tratamiento y rehabilitación de personas con problemas de adicciones y otras conductas desadaptativas». «Su intervención, basada en valores humanos como la dignidad, el respeto, la solidaridad y la responsabilidad, ha contribuido de manera decisiva a la mejora de la cohesión social y al fortalecimiento del bienestar comunitario», apostillan.

Asimismo, la Asociación Pupaclown –Payasos de Hospital de la Región se ha hecho merecedora de esta distinción por convertirse desde su creación «en un referente imprescindible de humanidad, acompañamiento emocional y apoyo terapéutico para niños, familias y profesionales del ámbito sanitario». «Su labor, desarrollada con rigor, sensibilidad y profesionalidad, ha contribuido de manera notable a humanizar la atención hospitalaria infantil en la ciudad de Murcia, demostrando que el humor, la creatividad y la cercanía pueden ser herramientas poderosas para reducir el estrés, la ansiedad y el miedo asociados a los procesos médicos, transformando espacios de dolor o incertidumbre en momentos de alivio, confianza y sonrisa».

Finalmente, el Grupo de Coros y Danzas ´Virgen de los Peligros´, nacido en Aljucer en 1976, recibirá la Medalla de Oro de la ciudad, tras medio siglo de trayectoria, por «su defensa de nuestra cultura y folclore», concluyen los grupos políticos en su moción.

