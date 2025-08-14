Retiran casi 4 toneladas de amianto esparcidas junto a caminos de huerta en Murcia

Cualquiera que tire de memoria para hacer un rápido listado de sustancias tóxicas de uso cotidiano mencionará entre ellas el amianto. Es consabido desde ... hace décadas que la exposición a este material de construcción, a través de la inhalación de fibras liberadas al aire, puede causar enfermedades como asbestosis o cáncer de pulmón. Pues bien, no es ni mucho menos extraño encontrarse con restos de fibrocemento tirados, principalmente, en vertederos improvisados junto a caminos y carriles de huerta del municipio.

De hecho, el Ayuntamiento de Murcia ha retirado recientemente casi cuatro toneladas de amianto –3.800 kilos– esparcidas por distintas zonas del término municipal. Para ello, según indican desde la Concejalía de Fomento y Patrimonio, se ha organizado «la mayor batida de este tipo en la historia del Consistorio». En total, se ha actuado en 26 puntos de titularidad pública, ubicados en 17 pedanías y diferentes zonas del barrio de Espinardo. Varias son las formas que adoptan estos depósitos, integrados por restos de placas –fundamentalmente para su uso en techados–, tuberías o canalizaciones, entre otros.

Dichas acumulaciones han sido recopiladas partiendo tanto de las notificaciones del propio servicio de limpieza viaria, como de los avisos de las Juntas Municipales y de las denuncias vecinales. Subrayan, además, desde la Concejalía competente que este tipo de intervenciones, reguladas por el Real Decreto 396/2006, requieren de la articulación de un plan de trabajo, visado por la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, el cual, en este caso, ha sido articulado una vez que se ha realizado una primera relación de zonas a actuar.

El Consistorio insta a los propietarios privados a que retiren estos restos acudiendo a empresas autorizadas para ello

Reconocen fuentes municipales que estos residuos suelen proceder de diferentes tipos de obras acometidas por particulares o empresas de construcción que evitan cumplir con el correcto proceso de retirada. Este debe ser realizado, forzosamente, por una compañía que se encuentre legalmente autorizada y registrada en el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto (RERA) y que garantice una «recogida, transporte y gestión adecuada de estos materiales abandonados, siguiendo protocolos específicos que evitan la dispersión de las fibras al ambiente, minimizando la exposición de los trabajadores y garantizando que ninguna otra persona pueda verse afectada».

Añaden, además, desde el Consistorio que se ha instado a los propietarios privados que cuentan con vertidos de este material tóxico en sus terrenos a que procedan a su eliminación. No obstante, recuerdan que estos residuos nunca se deben manipular por medios propios, sino que debe recurrirse a este tipo de operadores, los cuales están obligados a utilizar equipos de protección adecuados, a perimetrar la zona y a descontaminarla posteriormente, así como a embalar los residuos con el etiquetado reglamentario, garantizando su trazabilidad. Finalmente, deben depositarse en vertederos autorizados para residuos peligrosos, en los que no se produzca una mezcla de desechos.

No obstante, son conscientes en el Ayuntamiento de que esta labor de recogida debe estar sometida a un monitoreo continuo. De hecho, en puntos como la calle Doctor de la Peña, en la urbanización de Joven Futura (Espinardo), han vuelto a aparecer restos de amianto tras las recientes tareas de recogida. Para contribuir a minimizar este tipo de conductas, el Ayuntamiento de Murcia pondrá en marcha una campaña informativa sobre los procedimientos establecidos para la retirada del fibrocemento, recordando, además, que su vertido incontrolado puede conllevar multas de 6.000 a 12.000 euros e, incluso, puede constituir un delito contra el medio ambiente.