Resucitan en Murcia la urbanización de Nueva Condomina lustros después para levantar hasta 4.000 pisos

Fue el símbolo de toda una época en Murcia, la de la burbuja inmobiliaria, marcada por el desarrollismo que trajo el sector de la construcción, ... pero también por una planificación urbanística desorbitada y reñida con la sostenibilidad, por la especulación y por una cierta sombra de duda sobre la limpieza o legalidad de ciertas operaciones. Pero lo cierto es que la crisis del ladrillo dejó en el limbo una enorme bolsa de suelo al norte del municipio que se antoja ahora como un recurso que permitiría aumentar en una buena medida la oferta de vivienda en el municipio. Y todo ello, en un contexto en el que los promotores inmobiliarios han advertido, más de una vez, que el terreno disponible para edificar se está agotando, a la espera del desarrollo de un nuevo Plan General de Ordenación.

Así ahora, casi dos décadas después, un grupo de propietarios, los que constituyen la correspondiente junta de compensación del sector en cuestión, se han propuesto reactivar el plan parcial ZB-SD-CH7, más conocido como el 'plan parcial de Nueva Condomina'. Hay que recordar que este se encuentra ejecutado casi a la mitad, gracias al desarrollo del estadio de fútbol y del complejo comercial asociado a este, así como de varias torres de apartamentos.

Fases aún pendientes

Sin embargo, quedan pendientes de ejecución dos fases más que permitirían la construcción de unas 4.000 viviendas adicionales, según explica el concejal de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro Corchón. Esta posibilidad pasaba por retomar una tramitación urbanística que concluyó su camino administrativo el pasado viernes con un acuerdo de la Junta de Gobierno municipal. Fue en diciembre de 2023 cuando se aprobó una modificación de este plan urbanístico que permitía «adecuar las obras de puentes y viales a la realidad del planeamiento», según detalla Navarro Corchón. A esta le ha seguido «la elaboración de dos documentos fundamentales para el resurgir constructivo de esta zona», que también han recibido luz verde definitiva, según añade el edil. Primero, el proyecto refundido de reparcelación, en el que se clarifican todos los cambios de titularidad de la finca. Hay que recordar que muchos de esos terrenos, que fueron propiedad de la familia Samper a través de la sociedad Sport Management, acabaron siendo subastados, tras la desaparición de la empresa urbanizadora.

Las promotoras deberán ahora culminar viales y desarrollar aparcamientos y espacios verdes; la ampliación de accesos se analizará a futuro

Desbloqueo definitivo

Finalmente, el pasado viernes se aprobó el proyecto refundido de urbanización, «que permite desbloquear definitivamente el desarrollo del sector y solicitar licencias para comenzar a construir», explica el edil. La edificabilidad total de la zona supera los 764.000 m2, de los cuales corresponden al ámbito residencial algo más de 500.000 m2. No obstante, hay que precisar que ya se ha ejecutado un 10% con la construcción de las torres de apartamentos de Nueva Condomina, mientras que de los 250.000 m2 de uso terciario –comercial y de servicios– se ha desarrollado un 42% de lo previsto, a través del centro comercial y de todo el parque exterior.

También hay que recordar que de las obras de urbanización, valoradas en su día en unos 100 millones de euros, únicamente restan por ejecutar unos 20 millones, según destaca Navarro Corchón. Esta inversión pendiente irá, así, destinada, a culminar viales internos secundarios –muchos de los cuales se encuentran ejecutados, pero cerrados al tráfico–, así como al desarrollo de aparcamientos, jardines y otros espacios verdes –retocando a la baja las exigencias hídricas–, «que permitirán mejorar y completar las dotaciones de la zona», subraya el edil.

Explica Navarro que no se contempla en este proyecto un aumento de los accesos a la zona, que ahora mismo se realiza, fundamentalmente, a través de los dos puentes construidos sobre la autovía. No obstante, reconoce que puede ser un melón a abrir en un futuro si la población del área se incrementa significativamente, aunque también recuerda que está previsto que el Arco Norte pase al otro lado de la zona, lo que puede mejorar, precisamente esos accesos.

La situación es más complicada para los desarrollos de la zona de Cabezo de Torres, que precisan de inversión en más infraestructuras

«Empresas potentes detrás»

Se congratula el concejal del «avance de un desarrollo de esta naturaleza, que quedó interrumpido por la crisis y que se recupera tras ser regularizado de la mano, además, de empresas potentes». De hecho, ha podido saber LA VERDAD que la presidencia de la junta de compensación se encuentra en manos de Iberdrola. «Es algo de lo que nos debemos de alegrar y que surge en un momento de necesidad de vivienda en las grandes capitales», añadió, defendiendo que se trata de una zona, que se consideraba alejada en su día, pero que en la actualidad «se encuentra bien comunicada, en particular por el tranvía». Incide además, en que se trata de un área no sometida a problemas de inundabilidad y que, como han indicado grupos conservacionistas, no elimina suelo fértil de huerta.

Otro futuro distinto espera al resto de planes parciales de la zona, ubicados en Cabezo de Torres y que son lo que motivaron, por ejemplo, la condena millonaria de Mamusa. Siguen presentando estos un problema de infraestructuras, tras la anulación del PEI en 2016 y unos altos costes de compensación por edificabilidad, esos que el Plan de Nueva Condomina solventó con la construcción del estadio y el área comercial. Las grúas se preparan para volver a la zona norte.