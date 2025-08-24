La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Nueva residencia de Micampus, vinculada a la UCAM y construida a menos de un kilómetro de esta, en la pedanía de La Ñora. Guillermo Carrión / AGM

Las residencias de estudiantes viven un 'boom' en Murcia con la apertura de cuatro nuevos alojamientos

El incremento de plazas rondará el millar, teniendo en cuenta la construcción de otras instalaciones en el solar de la antigua guardería de La Fama y que ya tienen licencia

Pedro Navarro

Pedro Navarro

Domingo, 24 de agosto 2025, 07:13

Difícil era hasta hace no tanto enumerar los edificios destinados exclusivamente a alojamientos estudiantiles en la ciudad de Murcia. La oferta existente se centraba ... apenas en el Colegio Mayor Azarbe, enclavado en el barrio de Santa Eulalia, y en la residencia femenina regentada por las hermanas Oblatas, ubicada frente al campus de la Merced de la Universidad de Murcia. Pero las alternativas a los habituales pisos compartidos se ha ido disparando en los últimos años, y lo ha hecho pensando no precisamente en el universitario que vive casi con lo puesto, sino en aquel que, por decirlo de alguna manera, quiere un servicio 'premium'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una mujer de Murcia tras caer de una embarcación y ser alcanzada por la hélice en Jávea
  2. 2

    Fuego de una noche de verano en las calles de Murcia
  3. 3 Extranjeros, clientes de otras comunidades e inversores acaparan el mercado de la vivienda en la Región de Murcia
  4. 4

    Robert Pocklington: «No hay discusión, Murcia fue fundada en junio del año 825»
  5. 5 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del sábado 23 de agosto de 2025
  6. 6 La empresa encargada de la suelta de vaquillas en las fiestas de Fortuna responsabiliza a un aficionado de las caídas del animal
  7. 7 Detenido un médico por grabar a pacientes sin su consentimiento en Alicante
  8. 8

    Medio Ambiente detecta cerca de cien canteras sin restaurar y este año solo se intervendrá en once
  9. 9

    Álvaro Vargas: «Sueño con traer a David Guetta a Murcia, pero se tienen que alinear los astros»
  10. 10 Una nueva intrusión de polvo sahariano empeorará la calidad del aire en la Región de Murcia este sábado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Las residencias de estudiantes viven un 'boom' en Murcia con la apertura de cuatro nuevos alojamientos

Las residencias de estudiantes viven un &#039;boom&#039; en Murcia con la apertura de cuatro nuevos alojamientos