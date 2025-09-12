La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Labores de supervisión de palmeras en la Plaza Circular. AYTO.

Reponen medio centenar de palmeras en Murcia dañadas por el picudo rojo

Parques y Jardines destaca que se ha reducido un 50% la afección a estos ejemplares con tareas de control y prevención

LA VERDAD

Murcia

Viernes, 12 de septiembre 2025, 00:48

A lo largo de las últimas semanas se ha procedido a la sustitución de 54 nuevos ejemplares de palmeras datileras en diferentes medianas y rotondas del municipio. Según el Ayuntamiento de Murcia, se encontraban afectados por el picudo rojo y no pudieron salvarse con los tratamientos que se llevaron a cabo por parte del Servicio de Parques y Jardines.

El mayor número de palmeras plantadas desde el pasado mes de junio ha sido en el Palmeral de Santiago y Zaraíche, con un total de 19; otras seis en el Cuartel de Artillería; cinco en el jardín Isaac Peral de La Flota, otras cuatro también en este barrio, concretamente, en el Paseo Científico Gabriel Ciscar y tres en la avenida Infante Don Juan Manuel.

El resto de palmeras se han plantado en Aljucer, Cabezo de Torres, Corvera, Lobosillo, Llano de Brujas, Valladolises, así como en los barrios de Santa María de Gracia, San Antón, San Antolín y la Fama. Además, la Plaza Circular cuenta también con nuevas palmeras, cuya instalación ha supervisado este jueves el concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén.

Desde el departamento de Parques y Jardines se trabaja en la prevención y observación de las palmeras, con el fin de detectar cualquier presencia de picudo y poder realizar así tratamientos. Esto ha permitido reducir el número de las que mueren cada año hasta reducirlo en un 50%, según el Ayuntamiento.

