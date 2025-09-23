La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Operarios en el Palacio junto a los ediles Noguera y Guillén, ayer. AYTO.

El refuerzo del alumbrado llega al entorno del Palacio de los Deportes de Murcia

Las mejoras, con 250 nuevas luminarias, alcanzan al jardín del lago de Atalayas y al aparcamiento disuasorio

Martes, 23 de septiembre 2025, 00:36

El alumbrado público del entorno del Palacio de los Deportes está inmerso en un proceso de renovación y refuerzo, con el estreno de alrededor de 250 luminarias en el jardín del lago de Atalayas, así como el parking disuasorio junto a las propias instalaciones deportivas y de ocio. La actuación, según indicaron ayer fuentes del Consistorio, permitirá un ahorro de en torno a medio millón de euros a lo largo de su vida útil y un ahorro de energía de unos 1.050.000 kWh.

El concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Sostenible en el Ayuntamiento de Murcia, José Guillén, tras desplazarse a comprobar la marcha de las obras, concretó que «con el cambio de 158 luminarias» se consigue «un ahorro de emisiones del 68% y una reducción del consumo superior al 60%». Añaden desde el Consistorio que esta iluminación contribuirá al ahorro de 245 toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera y cuenta «con un tratamiento anticorrosión frente a agentes agresivos como la orina animal».

Gradas en Torreagüera

Las obras de renovación de las gradas del campo de fútbol de Torreagüera abarcarán una superficie construida total de 212,40 metros cuadrados, equivalente a 460 asientos, y consistirá en la instalación de protecciones provisionales, la demolición de las placas actuales, el tratamiento de las estructuras deterioradas, la reconstrucción con mortero de reparación estructural, la colocación de nuevas placas de hormigón armado y la ejecución de peldaños y tabicas con ladrillo cerámico, según detallaron ayer fuentes municipales.

