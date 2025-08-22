Reducen el nivel de trihalometanos en el agua de la zona norte de Murcia pero sigue sin ser el adecuado Emuasa aclara que se sigue superando lo fijado por la normativa y que todavía no se ha recibido autorización para levantar la recomendación de no consumirla. Podemos tacha la situación de «tercermundista»

Pedro Navarro Viernes, 22 de agosto 2025, 17:49 Comenta Compartir

Emuasa confirmó este viernes a LA VERDAD que se han conseguido reducir los valores de trihalometanos en el suministro de agua de las urbanizaciones de La Ladera y Nueva Condomina. No obstante, la empresa municipal aclara que se sigue superando lo fijado por la normativa y que todavía no se ha recibido autorización del Ministerio de Sanidad para levantar la recomendación de no consumir esta agua en dichas zonas, bien bebida, bien al cocinar.

Recuerdan, no obstante, los responsables que la normativa sobre este subproducto con potenciales efectos cancerígenos es estricta y fija un umbral seguro -100 microgramos por litro- pensado para un consumo prolongado de años. Añaden, además, que se continúa con la limpieza de los depósitos de la red –cuya contaminación favorece las altas temperaturas una bajada acusada del consumo como la estival– y esperan solucionar el problema «en días».

Aclararon, además, que se informó rápidamente tras conocer la problemática con la gerencia del centro comercial Nueva Condomina -afectado por esta incidencia- para informarle de ella e instarle a adoptar medidas, como la restricción de su uso en la preparación de alimentos o la colocación de cartelería en los baños alertando de la situación.

Por su parte, Podemos tachó la situación de «tercermundista» y pidió más explicaciones sobre la raíz del problema y sobre «si va a ser una situación recurrente». Fue el miércoles por la noche cuando saltó la alerta tras detectar aguas de Murcia una ligera alteración de los niveles en las analíticas que realiza de manera continua para el control de la calidad del suministro.

Los trihalometanos (THM) son compuestos químicos que se forman cuando se usa cloro para desinfectar el agua y este entra en contacto con materia orgánica. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es más peligroso dejar de desinfectar el agua, por medio del uso del cloro, uno de los procedimientos más fáciles y económicos, que convivir con el potencial peligro de los trihalometanos, ya que el riesgo por su ingesta se considera a largo plazo, como es el caso de la mayoría de los productos cancerígenos.

Temas

Ayuntamiento de Murcia