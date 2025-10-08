La recuperación de la Ermita del Salitre en Murcia contempla rebajar el nivel de la calle para devolverle su altura original Se están llevando a cabo catas y sondeos dentro y fuera del inmueble para definir el proyecto de recuperación

Catas sobre el terreno y sondeos digitales determinarán el proyecto definitivo para la recuperación y puesta en valor de la Ermita del Salitre que está ultimando el Ayuntamiento de Murcia. Los resultados de estos trabajos determinarán también si es posible una de las actuaciones que quiere incluirse en el proyecto: rebajar el nivel de las aceras y el entorno en las calles Pasos de Santiago y Acisclo Díaz, que discurren junto a la ermita, para recuperar casi dos tramos de los sillares originales y que han quedado ocultos con la elevación de ambas vías con el paso del tiempo.

La vicealcaldesa y concejala de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez, aseguró que la intención es «recuperar los sillares y la volumetría original para disfrutar de su aspecto original. Junto al concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, y el director general de Patrimonio de la Comunidad, Patricio Sánchez, Pérez supervisó este jueves esas tareas de estudio que se están llevando a cabo tanto dentro de la propia ermita como en el exterior.

Kiko Asunción / AGM

La Ermita del Salitre, del Siglo XVIII, fue construida por los monjes franciscanos en estilo rococó y el Ayuntamiento, tras la cesión realizada por el Ministerio de Cultura, ya tiene decidido el uso que se le va a dar. «Después de medio siglo cerrada, volverá a abrir sus puertas como sede de Los Auroros y como centro de interpretación de esta tradición de Murcia», recordó la vicealcaldesa.

Pérez no ha dado una fecha concreta para el inicio de los trabajos una vez que esté finalizado el proyecto. Sí adelantó algunos detalles del mismo, como la recuperación de las pinturas murales que se encuentran en su interior obras del pintor Manuel Muñoz Barberán, ya de mediados del siglo XX, o la colocación de una puerta acristalada que permitirá ver el interior del recinto desde fuera aunque se encuentre cerrado.

