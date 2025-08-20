Recomiendan no beber agua del grifo en dos urbanizaciones de Murcia por analíticas ligeramente anormales Desde Emuasa apuntan a un índice algo más elevado de lo normal en los niveles de trihalometanos que afecta, exclusivamente, a la zona de Nueva Condomina y La Ladera, sumando unas 1.400 viviendas y los centros comerciales de la zona

La empresa municipal Aguas de Murcia informó este miércoles de que se ha detectado puntualmente un índice algo más elevado de lo normal en los niveles de trihalometanos que afecta exclusivamente al agua potable en la zona de Nueva Condomina y Urbanización La Ladera. Desde Emuasa precisan que se ven afectados por estas circunstancias unos 1.400 abonados o viviendas y los centros comerciales de la zona.

Precisan las mismas fuentes que la normativa actual de calidad del agua, RD 3/2023, establece que en caso de superar el límite de los parámetros establecidos se informe a la población, como medida de precaución, de que no consuma agua del grifo ni para beber ni para cocinar, siendo posibles el resto de usos, hasta que se restablezca la normalidad.

«La continua supervisión del sistema de abastecimiento para el control de la calidad del agua en el municipio, con más de 222.000 analíticas anuales unido al riguroso control de la normativa sobre la calidad del agua, refuerza un sistema garantista del agua que consumimos, como es el caso, informando a la población cuando se detecta algún incumplimiento puntual», añaden desde la empresa.

«Aguas de Murcia está trabajando para reducir los índices a la normalidad y se espera su pronta resolución. Mientras tanto se recomienda no consumir agua del grifo para beber, preparar alimentos o cocinar, tal como establece la normativa», apostillan, aclarando que «el resto de usos si están permitidos».

Los trihalometanos (THM) son compuestos químicos que se forman cuando se usa cloro para desinfectar el agua y este entra en contacto con materia orgánica. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es más peligroso dejar de desinfectar el agua, por medio del uso del cloro, uno de los procedimientos más fáciles y económicos, que convivir con el potencial peligro de los trihalometanos, ya que el riesgo por su ingesta se considera a largo plazo, como es el caso de la mayoría de los productos cancerígenos.

Concluyen desde Emuasa señalando que ya se ha realizado un envío de SMS a los clientes de estas zonas -extremo que vecinos de la zona niegan- y también lo ha publicado en sus redes sociales. «Una vez restablecida la situación, se informará por estos mismos canales», zanjan.

Vecinos afectados por la situación se pusieron en contacto con LA VERDAD tras comprobar que no habían recibido ningún aviso por parte de Emuasa sobre la incidencia. Además, aseguraron que al llamar a Aguas de Murcia desde la centralita reconocieron no tener constancia del problema y les derivaron a un teléfono de incidencias mediante el cual no conseguían hablar con ningún responsable.