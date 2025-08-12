Reabren la piscina de la pedanía murciana de La Ñora tras el lanzamiento de heces al agua Una vecina accedió a las instalaciones y arrojó al agua una bolsa que contenía excrementos

Pedro Navarro Martes, 12 de agosto 2025, 20:29

La piscina municipal de la pedanía murciana de La Ñora reabrió este martes sus puertas tras el desagradable incidente que tuvo lugar en su interior el pasado domingo. Fue en ese momento cuando una vecina de la localidad accedió a las instalaciones y arrojó al agua una bolsa que contenía excrementos.

Según fuentes municipales, el suceso obligó a desalojar a los bañistas y a cerrar las instalaciones para proceder al tratamiento del agua con cloro, mediante una operación que precisó de unas ocho horas. Tras el lunes, que la piscina mantiene sus puertas cerradas por descanso del personal, esta reabierta. Los vecinos apuntan a conflictos personales de la responsable del incidente como causa de su conducta.