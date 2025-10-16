El PSOE advierte de que el Ayuntamiento de Murcia puede perder 22 millones de la UE para construir vivienda pública Los socialistas apuntan que el gobierno municipal tiene hasta 2026 para ejecutar 458 hogares y los populares critican las políticas de Pedro Sánchez

Lázaro Giménez Jueves, 16 de octubre 2025, 17:35 Comenta Compartir

Hasta junio de 2026 dispone el Ayuntamiento de Murcia para ejecutar 458 viviendas en parcelas municipales y para ello cuenta con una subvención de 22,6 millones de euros de Fondos Next Generation. Sin embargo, «ni siquiera se han iniciado las obras», advierten desde el Grupo Socialista en el consistorio de la capital, «y el calendario de ejecución se complica cada día más». Dice su portavoz municipal, Ginés Ruiz, que «si el Ayuntamiento no cumple los plazos y no justifica la inversión a tiempo, Murcia tendrá que devolver los fondos, con todo lo que esto supone para cientos de jóvenes y familias murcianas que necesitan una vivienda asequible».

Tras recibir la subvención en octubre de 2024, en octubre el Ayuntamiento encargó a la empresa municipal Urbamusa la redacción de los proyectos técnicos, para lo que disponía de dos meses, tal y como se especificó en el contrato por 693.000 euros. Según informó entonces el Ayuntamiento, la inversión total del proyecto llega a 63,7 millones de euros, de los que la mayoría proceden de fondos europeos Next Generation, a través de la convocatoria lanzada por el Gobierno de España y gestionada por la Comunidad Autónoma (22,6 millones), mientras que el Ayuntamiento se hará cargo de otra parte (6,4 millones) y el resto, con financiación privada.

Desde el PSOE, su concejal Andrés Guerrero apuntó también que este casi medio millar de inmuebles debería destinarse al alquiler público durante al menos 50 años y adjudicarse mediante el registro de demandantes, cumpliendo los límites de renta del IPREM. Además, los proyectos deberán cumplir con los criterios de eficiencia energética y sostenibilidad, y someterse a auditorías anuales de control para cumplir con los estándares europeos en materia de vivienda pública.

Ruiz Maciá se pregunta ahora si la posible pérdida de los fondos europeos responde a «una estrategia deliberada del Gobierno local del PP para favorecer la venta de suelo público para promoción privada».

Mientras tanto, desde el PP de la Glorieta reprochan al PSOE que «prometió vivienda pública, pero no ha puesto una sola llave en manos de los ciudadanos». Sin embargo, remarcan que el equipo de gobierno popular «trabaja en nuevos desarrollos urbanísticos y programas de rehabilitación de vivienda, apostando por la regeneración de barrios y pedanías, vivienda joven, accesibilidad universal y eficiencia energética».

Acusan a Pedro Sánchez y al PSOE de fracasar con sus políticas en esta cuestión: «Han multiplicado los precios, hundido la oferta y hecho imposible acceder a un hogar para miles de jóvenes y familias», según la portavoz municipal del Grupo Popular.