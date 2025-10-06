Un proyecto para proteger el Mar Menor gana el desafío de aplicaciones espaciales de la NASA en Murcia El equipo 'Lost Frequencies' participará en la fase internacional de la competición, donde se enfrentará con los finalistas de más de 150 países

El proyecto para proteger el Mar Menor, realizado por el equipo 'Lost Frequencies', obtuvo el primer premio en el NASA Space Apps Challenge celebrado en Murcia, bajo la coordinación de UCAM HiTech. Este plan consiste en aprovechar el potencial de los datos satelitales para detectar y combatir los principales factores contaminantes que afectan al Mar Menor, combinando el análisis avanzado de imágenes con modelos predictivos, que permiten identificar focos de contaminación y diseñar estrategias de intervención basadas en datos científicos.

De esta forma, se convierten en los primeros ganadores de esta sede, del 'hackathon' internacional impulsado por la NASA. El grupo está integrado por universitarios del Doble Grado en Matemáticas e Ingeniería Informática, de Ingeniería Informática y de Biotecnología, procedentes de Murcia, Albacete y Serbia, estudiantes en la UMU y la UCAM. 'Lost Frequencies' participará en la fase internacional de la competición, donde se enfrentará con los equipos finalistas de entre más de 150 países y 50.000 participantes, con la oportunidad final de viajar al Kennedy Space Center, en Cabo Cañavera, para exponer sus ideas ante expertos de la NASA.

El encuentro tecnológico comenzó el viernes en un acto de presentación que contó con la presencia de más de 80 participantes, procedentes de distintas localidades españolas como Murcia, Madrid, Valencia, Galicia o Valladolid y de países como India, Venezuela y Serbia. La presidenta de la UCAM, María Dolores García Mascarell, señaló que el evento sitúa a Murcia y a la universidad «en el mapa internacional de la innovación y el talento joven». Por su parte, Patricia Pérez Romera, CEO de AMT y representante de NASA Space Apps Spain, destacó que «Murcia ha sido clave en el récord nacional de participación alcanzado este año. La Región de Murcia ha demostrado contar con un gran potencial y talento capaz de competir al máximo nivel en un reto global como este».

Un evento para despertar vocaciones científicas y tecnológicas

Los participantes tuvieron la oportunidad de enfrentarse a los retos propuestos por la NASA, y además disfrutaron de un programa lleno de actividades como visualización del sol con telescopio, experiencias inmersivas en realidad virtual, conexiones en directo con astronautas, dinámicas con legos, charlas inspiradoras y didácticas, entre otras. Los equipos presentaron soluciones que abarcan desde el uso de datos satelitales para la sostenibilidad y la detección de exoplanetas con IA, hasta simulaciones de vida en el espacio, videojuegos educativos, gestión de infraestructuras críticas e ideas de turismo espacial, todas con el propósito de aplicar la ciencia y la tecnología para mejorar la vida en la Tierra.

En esta edición, ciudades repartidas por toda España se han convertido en anfitrionas del multitudinario encuentro, congregando a más de 800 participantes, cifra récord que sitúa a España como el país europeo con mayor representación en el NASA Space Apps Challenge 2025. Durante 48 horas, y de manera simultánea a otras ciudades internacionales, los equipos trabajaron para hallar soluciones creativas a los problemas planteados por científicos e ingenieros de la NASA.