El proyecto educativo Murci-Insectos llega a Murcia para concienciar en valores ambientales

LA VERDAD Martes, 9 de septiembre 2025, 14:17 Comenta Compartir

Pencho, Flora, Lila, Mari, y Basurón son los nuevos integrantes de Murci-Insectos en Acción, y que se encargarán de enseñar a niños y mayores a cuidar de nuestro entorno, además de fomentar el amor por la ciudad. Murcianos y visitantes podrán conocer al equipo de Murci-Insectos en Acción en un espectáculo Musical que se estrenará el próximo viernes 12 de septiembre, a las 19.30h, en la plaza de Santo Domingo y enmarcado en la programación de la Feria. Los personajes se presentarán a todos los asistentes, y a los niños en especial, con una actuación musical, talleres, juegos sobre reciclaje y un photocall.

Además, el sábado día 13, de 12 a 19.30h, igualmente en la céntrica plaza de Santo Domingo, está prevista una jornada infantil en la que los más pequeños de la casa podrán participar en actividades para el cuidado del medio ambiente, manualidades, maquillaje de caras y otros, a cargo de Terra Natura, y en donde los personajes tanto del parque como de Murci-Insectos en Acción acompañarán a los niños.

Tras su novedoso debut en la Feria de Septiembre, estos personajes estarán presentes en fiestas, eventos, desfiles y celebraciones populares del municipio acompañando a murcianos y visitantes en los días más señalados del calendario, llevando a todos los rincones el mensaje de la importancia de reciclar y cuidar el entorno, además de estar muy presente en los centros educativos. Con sus aventuras, canciones, talleres y juegos, los Murci-Insectos acercarán a los niños y a las familias valores como el respeto, la limpieza y la sostenibilidad, convirtiendo cada actividad en una experiencia mágica que refuerza el orgullo de pertenecer a una ciudad viva y llena de naturaleza.

Se trata además de un proyecto educativo itinerante que visitará todos los centros educativos del municipio con el objetivo de fomentar el amor por la naturaleza, el reciclaje y el cuidado del entorno desde edades tempranas, combinando arte, juego, música y participación. Los alumnos participarán en talleres diseñados para cada ciclo educativo, acompañados de técnicos de animación y educación ambiental, en los que realizarán manualidades con material reciclado, cuadernillos de «pinta y colorea» de los personajes, cuentacuentos ecológicos y dinámicas participativas, y muchas otras actividades con el fin último de crear conciencia a través del juego.

El concejal Jose Guillén explicó que «se trata de un proyecto integral creado para educar, emocionar y concienciar a los niños del municipio sobre la importancia del reciclaje, el respeto por la naturaleza y el cuidado del entorno. Este universo está protagonizado por personajes originales inspirados en los insectos y animales de la huerta y la montaña. Así LiLa, Pencho, Mari, Basurón y Flora nacen con su propia personalidad y valores que transmitir», tal y como apuntó el concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente.

Murci-Insectos el musical

En la huerta murciana, un grupo muy especial de insectos y animales se une para cumplir una misión «¡salvar su hogar del desastre ambiental!». El viernes 12 de septiembre, de 19.30 a 21h, será el estreno de este musical, de 45 minutos y para toda la familia, y gracias al cual podremos conocer e interactuar con estos seis personajes. Basurón, una criatura hecha de residuos, ha empezado a llenar todo de basura sin control, y si no se hace algo pronto, la huerta, la montaña de Carrascoy y hasta el río Segura podrían desaparecer bajo montones de desperdicios.

Pero no está todo perdido. Aparecen Flora, la hormiga murciana más valiente; Mari, la mariposa del valle; Libélula Azul, brillante y ágil como el río; Bolita, la escarabajo divertida; y el búho sabio. Juntos aprenderán a trabajar en equipo, a enseñar el poder del reciclaje, y a mostrarle incluso a Basurón que todos podemos cambiar si nos dan una segunda oportunidad. Un espectáculo lleno de color, música, humor y canciones originales que harán cantar, bailar y reflexionar a niños y mayores. Porque cuidar nuestro entorno también puede ser una gran aventura.

Feria Natura 'Family Day'

Otra de las novedades que se incluye en la programación de la Feria de Septiembre 2025, es que por primera vez el parque de Terra Natura celebra el Feria Natura Family Day, una Jornada de Puertas Abiertas tanto para visitar el Zoo como para disfrutar de Aqua Natura, y en la que los anfitriones para dar la bienvenida al Parque serán los integrantes de Murci-Insectos. Será el lunes día 15, de 11 a 19h, con acceso gratuito previa recogida de las invitaciones en la Oficina de Turismo, ubicada en el lateral del Teatro Romea, ya disponibles y hasta agotar existencias.