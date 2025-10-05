El proyecto Conexión Oeste de Murcia se queda fuera, por el momento, de las ayudas europeas Las propuestas de Molina de Segura y Cartagena, con mejor puntuación, se hacen con los fondos Feder; el Consistorio presentará alegaciones

Pedro Navarro Domingo, 5 de octubre 2025, 08:12 Comenta Compartir

«Puntuación insuficiente». Hizo bien el Ayuntamiento de Murcia al completar este verano con fondos propios la licitación del proyecto del Parque Metropolitano Oeste ya que, por el momento –y tras una tercera convocatoria fallida–, no podrá beneficiarse esta actuación de la concesión de ayudas europeas. Y es que la resolución provisional de la Secretaría de Estado de Fondos Europeos ha dejado fuera a Conexión Oeste de las propuestas seleccionadas dentro de los Planes de Actuación Integrados (PAI) de entidades locales incluidos en el programa Feder para el periodo 2021-2027.

Aspiraba el Consistorio murciano a obtener hasta 12 millones de euros para ejecutar un gran proyecto que incluía inversiones por valor de 20 millones. Comprendía Conexión de Oeste una serie de actuaciones que buscaban «salvar las barreras físicas, naturales y artificiales, como el río y las autovías, pero también las sociales que aíslan a los siete barrios de este parte de la ciudad –San Andrés, San Nicolás, San Antolín, San Pedro, Barriomar, El Carmen y San Pío X–, los cuales comparten una notable vulnerabilidad económica, altas dosis de desempleo y dotaciones públicas limitadas», según explicó en su día el alcalde de la capital murciana, José Ballesta.

Ello se traducía en la suma de una serie de proyectos inconexos inicialmente entre sí y que buscaban financiación externa desde hace varios años, incluyendo, por ejemplo, el mencionado Parque Metropolitano Oeste, la peatonalización del tramo del Plano de San Francisco anexo al Mercado de Verónicas o la rehabilitación de la antigua fábrica de harinas de La Innovadora, así como intervenciones en el jardín y el paseo del Malecón. Sin embargo, la propuesta capitalina, señalada a principios de año como objetivo prioritario por el gobierno municipal, no ha logrado ser seleccionada dentro de un procedimiento en régimen de concurrencia competitiva que repartía más de 72 millones entre los municipios de la Región de Murcia.

Propuesta «en reserva»

Así, pese a que la resolución ministerial emitida el 1 de octubre consideraba la propuesta elegible y financiable, la deja «en reserva» al valorarla con menor puntuación que las iniciativas presentadas por los ayuntamientos de Cartagena y Molina de Segura, que agotan los fondos destinados para grandes ciudades tras recibir, de manera provisional, 8,8 millones y 6 millones, respectivamente.

No obstante, fuentes municipales señalan, por un lado, que ya se ha solicitado al Ministerio el desglose de la valoración de su propuesta y del resto con el fin de plantear alegaciones a dicha resolución. Por otro, defienden que algunos de los puntos capitales de 'Conexión Oeste' –el Parque Metropolitano y Verónicas– se encuentran ya en marcha y desplegarán su efecto «transformador».